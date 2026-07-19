Fındık üreticileri hasat öncesi festivalde buluştu

Giresun'da fındık hasadı öncesinde her yıl geleneksel olarak Görele ve Tirebolu köyleri tarafından düzenlenen Çömlekçi Deresi Fındık Festivali, üreticileri ve gurbetçileri bir araya getirdi.

Görele ve Tirebolu köylerinin bulunduğu Çömlekçi Vadisi'ndeki Değirmen Bükü mevkisinde gerçekleştirilen festivale yöre halkının yanı sıra sivil toplum kuruluşlarının ve siyasi partilerin temsilcileri katıldı.

Sembolik fındık hasadıyla başlayan festivalde horan, yoğurt yeme ve çeşitli geleneksel oyunlardan oluşan yarışmalar büyük ilgi gördü. Yarışmalarda dereceye giren katılımcılara alışveriş çekleri hediye edildi. Festival kapsamında "Fındık Ağası" seçilen Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel'e, ağalık simgesi olan fındık halkası takdim edildi.

Festival Düzenleme Komitesi adına konuşan Timur Tahmaz, festivalin bölge halkı arasındaki birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularını pekiştirmek amacıyla düzenlendiğini belirterek, "Bu yıl Çömlekçi Deresi Fındık Festivali'nin 14'üncüsünü gerçekleştiriyoruz. Festivalimiz sayesinde hasat öncesinde memleketlerine gelen gurbetçiler bir araya gelerek hasret gideriyor. Uzun zamandır görüşemeyen hemşehrilerimiz, geleneksel oyunlarımız ve çeşitli etkinlikler eşliğinde keyifli vakit geçiriyor. Bu buluşmalar, kültürümüzün yaşatılmasına da katkı sağlıyor" dedi.

Festival, yöre sanatçılarının seslendirdiği türküler eşliğinde vatandaşların horan oynamasıyla renkli görüntülere sahne oldu. Katılımcılar gün boyunca hem eğlendi hem de hasat öncesinde bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadı. - GİRESUN