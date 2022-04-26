Giresun'da 700 yıllık Şeyh İdris Cami restore ediliyor - Son Dakika
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Giresun'da 700 yıllık Şeyh İdris Cami restore ediliyor

26.04.2022 14:59

Giresun'da 700 yıllık Şeyh İdris Cami restore ediliyorGİRESUN Giresun'un Piraziz ilçesinde 700 yıllık Şeyh İdris Cami restorasyona alındı.

Giresun'da 700 yıllık Şeyh İdris Cami restore ediliyor

GİRESUN Giresun'un Piraziz ilçesinde 700 yıllık Şeyh İdris Cami restorasyona alındı.

İlçenin Gökçeali Köyü'nde yaklaşık 700 yıllık geçmişe sahip tarihi Şeyh İdris Cami'nde geçtiğimiz aylarda Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün başlattığı restorasyon çalışmaları devam ediyor. Birçok defa caminin restorasyondan geçirilerek günümüze kadar hizmet verdiğini belirten Camii İmam Hatipi Olgun Öztürk, "Caminin giriş kısmındaki kitabede yazdığına göre 1397 yılında Şeyh İdris tarafından yaptırılmıştır. Cami yapıldıktan sonra yenileme çalışmaları birçok kez yapılmıştır. Caminin bazı kolanlar 1950 yılında tamir gördüğü için günümüze bu hale kadar getirilmiş. Cami eski haline getirilmesi için Trabzon Vakıflar Bölge Müdürlüğüne verilmiştir. Şuanda eski haline getirilmesi için çalışmalar başlatılmıştır. Projeye göre minare yapılacak, ek olan binalar sökülecek ardından camimizin dış sıvaları da söküldükten sonra caminin dışı ahşaptan yapılacak. Camimizde orijinal olarak günümüze kadar gelen giriş kitabesi, mihrabı, duvarları gibi birçok bölüm kalacaktır. Sonradan ilave edilen bölümler yıkılarak restorasyondan geçirilecektir" dedi.

Giresun'da 700 yıllık Şeyh İdris Cami restore ediliyor
Giresun'da 700 yıllık Şeyh İdris Cami restore ediliyor
Giresun'da 700 yıllık Şeyh İdris Cami restore ediliyor
Giresun'da 700 yıllık Şeyh İdris Cami restore ediliyor

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Vakıflar Genel Müdürlüğü, Piraziz, Giresun, Cami, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Giresun'da 700 yıllık Şeyh İdris Cami restore ediliyor - Son Dakika


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