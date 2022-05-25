Giresun'da "Türk Mutfağı Haftası" etkinliği düzenlendi - Son Dakika
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Giresun'da "Türk Mutfağı Haftası" etkinliği düzenlendi

25.05.2022 15:29
Giresun'da "Türk Mutfağı Haftası" etkinliği düzenlendi

Giresun'da "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında düzenlenen etkinlikte yöreye özgü lezzetlerin ikramı ve tanıtımı yapıldı.

Giresun'da "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında düzenlenen etkinlikte yöreye özgü lezzetlerin ikramı ve tanıtımı yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde kutlanan "Türk Mutfağı Haftası" çerçevesinde, Valilik, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Giresun Üniversitesi iş birliğinde üniversitenin Güre yerleşkesinde etkinlik gerçekleştirildi.

"Asırlık Türk Mutfağı" konulu panel ile başlayan etkinlikte Giresun Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencilerinin önlük giyme töreni yapıldı.

Vali Enver Ünlü, birçok uygarlığa ev sahipliği yapan Giresun'un zengin bir kültürel mirasa sahip olduğunu söyledi.

Sahil şeridinde bulunan ilçelerin yeşil yapraklı bitkiler ve sebzelerle vegan mutfak yapısına sahip olduğunu dile getiren Ünlü, iç kesimlerde bulunan Şebinkarahisar, Alucra, Çamoluk ilçelerinde de tahıl ürünleri, hamur işleri ve hayvancılığa dayalı et yemeklerinin ağırlık kazandığının görüldüğünü ifade etti.

Ünlü, kentin bakir yaylalarında yapılan hayvancılıktan elde edilen tulum, çökelek ile koyun ve keçi sütünden üretilen peynirin lezzetine işaret ederek, yine Giresun denildiğinde akla gelen ilk ürün olan fındığın da lezzeti ve kalitesiyle dünyada yetişen en kaliteli fındık olma özelliğini taşıdığını aktardı.

Türk Mutfağı Haftası'nı kutlayan Ünlü, "Asırlardır sofralarımızı şenlendiren reçetelerin tüm dünya için şifa ve afiyet kaynağı olmasını diliyorum. Türk mutfağının tanıtımı için bu önemli haftaya öncülük eden Cumhurbaşkanımıza, değerli Emine Erdoğan hanımefendiye ve Kültür ve Turizm Bakanımıza şükranlarımızı arz ediyorum." dedi.

"Kara lahana, mısır, taze fasulye, kuru fasulye bu coğrafyanın çok önemli değerleri"

Giresun Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Başkanı Doç. Dr. Mehmet Akif Şen ise Giresun mutfağının daha çok vejetaryen özellikleriyle öne çıktığını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Aslında bu, zamanında bir zorunluluk olarak, insanların fakirlikten kaynaklanan, yeme içme ihtiyaçlarını gidermek için gerçekleştirdikleri bir durum. Doğadan toplanan yabani otlar, yabani mantarlar yöre mutfağının şekillenmesine sebebiyet verdi. Kara lahana, mısır, taze fasulye, kuru fasulye bu coğrafyanın çok önemli değerleri. Hayvancılık olarak da süt ve süt ürünleri mutfakta çok fazla kullanılmakta."

Giresun mutfağında 300'ün üzerinde yöresel ürün bulunduğunu aktaran Şen, ürünlerin Türkiye'de çok bilinmediğini, bu ürünlerin gastronomi turizmi bakımından tanıtımının yöreye katkı sağlayacağını sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından rektörlük binası önünde kara lahana çorbası, mısır ekmeği, samaksa, kiraz tuzlaması, sakarca, diken ucu kavurması gibi yöresel yemekler sergilendi.

Türkiye'nin farklı coğrafyalarından gelerek Giresun'da öğrenim gören üniversite öğrencilerine yöresel yemekler ikram edilen etkinliğe, Giresun Belediye Başkan Yardımcısı Osman Öden, Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yılmaz Can, Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Eyüp Nefes, kurum müdürleri, akademik personel ve öğrenciler katıldı.

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Kaynak: AA

Giresun Üniversitesi, Giresun, Turizm, Türk, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Giresun'da 'Türk Mutfağı Haftası' etkinliği düzenlendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Giresun'da "Türk Mutfağı Haftası" etkinliği düzenlendi - Son Dakika
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