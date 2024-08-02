Giresun Espiye'de Pide ve Kültür Sanat Festivali Başladı

Kültür Sanat

Giresun'un Espiye ilçesinde, 7. Espiye Pide ve Kültür Sanat Festivali konser ve çeşitli etkinliklerle başladı.

Espiye Belediyesince Halk Pazarı alanında düzenlenen festivalin açılışında, Bulancak Belediyesi Mehteran Takımı ve Giresun Belediyesi Halk Oyunları ekipleri gösteri sundu, daha sonra pide yeme yarışması yapıldı.

Belediye Başkanı Erol Karadere, festivalin dolu dolu geçeceğini söyledi.

İlçenin değerlerini, yöresel zenginliklerini ulusal ve uluslararası boyutta duyurmak için festival ve organizasyonlara önem verdiklerini belirten Karadere, "Espiye halkını kültür ve sanatla, birbirinden değerli sanatçılarla buluşturmanın ayrıca mutluluğunu yaşıyoruz. Bu tarihlerde yolu Espiye'den geçecek herkesi festivalimize davet ediyorum." dedi.

Festivalde, Ekin Uzunlar, Ceren Ece Öksüz ile yöresel sanatçılar konser verdi.