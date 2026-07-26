Giresun'un Son Mumcusu: Yaşar Çakır - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Giresun'un Son Mumcusu: Yaşar Çakır

Giresun\'un Son Mumcusu: Yaşar Çakır
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

71 yaşındaki Yaşar Çakır, geleneksel mum üretimini sürdürüyor, dekoratif mumlarla estetik katıyor.

Bir zamanlar karanlığı aydınlatan mum, bugün evlere sıcaklık ve estetik katan dekoratif bir ürüne dönüştü. Değişen kullanım alışkanlıklarına rağmen geleneksel mum üretimini sürdüren 71 yaşındaki Yaşar Çakır, Giresun'daki atölyesinde bu dönüşümün izlerini el emeğiyle yaşatıyor.

"Kerasus Altın Mum" adıyla yaklaşık 20 yıldır dekoratif mumlar ile bakkal ve şamdan mumları üreten Yaşar Çakır, Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde bu işi yapan tek imalatçı olarak geleneksel bir zanaatı yaşatmaya çalışıyor. Bir zamanlar yalnızca ışık veren mumların bugün estetik bir yaşam kültürünün parçasına dönüştüğünü anlatan Çakır, değişen ihtiyaçlara göre üretimini de şekillendirdiğini söyledi.

Çakır, geçmişte özellikle elektriğin ulaşmadığı köylerde ve uzun kış gecelerinde mumun vazgeçilmez olduğunu hatırlatarak, "Yakın zamana kadar köylerimizde elektrik yoktu. Bugün de kış mevsiminin ağır geçtiği bölgelerle beraber savaşın yaşandığı ülkelerde uzun süreli elektrik kesintilerinde mum hala ihtiyaç oluyor" diye konuştu.

"Mum artık dekorasyonun da vazgeçilmezi"

Teknolojinin aydınlatma ihtiyacını büyük ölçüde karşıladığını belirten Çakır, buna rağmen mumun hayatlardan çıkmadığını ifade ederek, "Artık insanlar mumu ışık vermesinden evlerine sıcak bir atmosfer katması için tercih ediyor. Dekoratif amaçlı kullanılıyor, aromatik çeşitleri ilgi görüyor. Yemek masalarında nostaljik bir hava oluşturuyor, aromaterapide, sivrisinek kovucu ve sigara kokusunu yok etmeye yönelik ürünlerde de kullanılıyor" dedi.

"Olağanüstü dönemlerin en temel ihtiyaçlarından biri"

Mumun olağanüstü dönemlerde yeniden temel ihtiyaç haline geldiğine de dikkat çeken Çakır, "Savaş bölgelerinde ve afetlerde elektriğin kesilmesiyle mumun önemi yeniden ortaya çıktı. Deprem bölgesine yarım kamyona yakın mum gönderdim. Böyle zamanlarda mumun değeri bir kez daha anlaşılıyor" diye konuştu.

Karadeniz'de son imalatçı

Karadeniz'de ve Doğu Anadolu'da bu alanda üretim yapan başka bir imalatçının bulunmadığını söyleyen Çakır, "İyi bir pazarlama ekibiyle bu iş sürdürülebilir bir sektör. Eskisi kadar büyük bir pazar olmasa da hala talep var. Bu sektör içerisinde daha fazla enerjiye ve taze kana ihtiyaç var. Ancak yaşım gereği artık biraz geri durmak zorundayım. Sadece hobi olarak üretim sürecindeyim" ifadelerini kullandı.

Yılların emeğiyle kurduğu atölyesinin geleceği konusunda ise duygusal bir çağrıda bulunan Çakır, "Mesleğin benimle birlikte sona ermesini istemiyorum. Son 50 yılın ilk ve son mumcusuyum. Artık yaşımız ilerledi, enerjimiz eskisi gibi değil. Bu işi merak eden, sahip çıkacak birini bulabilirsem atölyeyi devretmeye ya da birlikte çalışmaya hazırım. Tüm düzenek kurulmuş durumda. Yeter ki bu meslek yaşasın. Bildiğim her şeyi öğretmeye hazırım" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Dekorasyon, Giresun, Kültür, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Giresun'un Son Mumcusu: Yaşar Çakır - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayseri’de 3 kişiyi katleden firari sanık Gürcistan’da yakalandı Kayseri’de 3 kişiyi katleden firari sanık Gürcistan’da yakalandı
Boşanmak isteyen eşini uykusunda öldürdü Boşanmak isteyen eşini uykusunda öldürdü
İstanbul’da beklenen yağış başladı İstanbul'da beklenen yağış başladı
Bisikletten düşen Melikgazi Belediyesi Özel Kalem Müdürü hayatını kaybetti Bisikletten düşen Melikgazi Belediyesi Özel Kalem Müdürü hayatını kaybetti
Trump: Üç kez kazandım, yeniden başkanlığa aday olacağım Trump: Üç kez kazandım, yeniden başkanlığa aday olacağım
Fransa ve İspanya alevlere teslim 130 bin kişi için tahliye emri verildi Fransa ve İspanya alevlere teslim! 130 bin kişi için tahliye emri verildi

09:01
Türkiye’nin mobilya devi resmen satıldı Üçüncü kez el değiştirmiş oldu
Türkiye'nin mobilya devi resmen satıldı! Üçüncü kez el değiştirmiş oldu
08:32
Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya tribünden atlayıp hakemin üzerine yürüdü
Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya tribünden atlayıp hakemin üzerine yürüdü
08:25
Adana’da 24 saatte kanlı bilanço 3’ü kadın 6 kişi öldürüldü
Adana'da 24 saatte kanlı bilanço! 3'ü kadın 6 kişi öldürüldü
08:10
Gürsel Tekin “Kendimi asarım“ demişti Törene katılan vatandaş her şeyi anlattı
Gürsel Tekin "Kendimi asarım" demişti! Törene katılan vatandaş her şeyi anlattı
07:52
Trump zor durumda Uyarı sonrası dünyayı tedirgin eden plandan vazgeçti
Trump zor durumda! Uyarı sonrası dünyayı tedirgin eden plandan vazgeçti
07:46
Temmuz sıcağında bir ilimizi sel vurdu: İlçe merkezi su altında kaldı
Temmuz sıcağında bir ilimizi sel vurdu: İlçe merkezi su altında kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.07.2026 10:13:12. #7.12#
SON DAKİKA: Giresun'un Son Mumcusu: Yaşar Çakır - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.