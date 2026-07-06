Giresunlular Festivali Bursa'da Büyüledi - Son Dakika
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Giresunlular Festivali Bursa'da Büyüledi

Giresunlular Festivali Bursa\'da Büyüledi
06.07.2026 10:58
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Bursa'da düzenlenen 29. Giresunlular Festivali, 30 bin kişinin katılımıyla kültürel zenginlik sergiledi.

Türkiye'nin dört bir yanından Bursa'ya gelen Giresunlular, 3 gün 3 gece süren festivalde bir araya geldi. Saatlerce kemençe eşliğinde horon oynayan vatandaşlar, Otçu Göçü ve kuş dili geleneğinin yanı sıra yarışmalar ve konserlerle Giresun kültürünü Bursa'da yaşadı. Vatandaşların, Yunanistanlıların horonu sahiplenmesine tepkileri ilginç oldu.

Bursa'nın Büyükorhan ilçesinde bu yıl 29'uncusu düzenlenen Giresunlular Otçu Göçü Yayla Festivali, Türkiye'nin farklı illerinden gelen binlerce kişiyi Görecik Yaylası'nda buluşturdu. Üç gün süren festival boyunca peş peşe çekilen horonlar, düzenlenen yarışmalar ve konserler renkli görüntülere sahne oldu. Yaklaşık 30 bin kişinin katıldığı etkinlikte, "Cemo Horonu" ve "Dik Horon" aynı anda oynanırken, binlerce kişinin oluşturduğu horon zinciri yaylada görsel şölen oluşturdu.

Karadeniz'in asırlık geleneklerinden biri olan Otçu Göçü de festival kapsamında yaşatıldı. Karadeniz kültürünün Bursa yaylalarında hayat bulduğu etkinlikte, kuş diliyle yapılan konuşmalar ilgi gördü. Vatandaşlar, ıslık diliyle iletişim kurarak hem kültürel mirası yaşattı hem de festivale farklı bir renk kattı.

Festivalin simgelerinden biri olan geleneksel Otçu Göçü Yürüyüşü de binlerce kişinin katılımıyla gerçekleştirildi. Bursa Giresun Federasyonu Başkanı Üzeyir Aktaş, festivalin her geçen yıl daha da büyüdüğünü belirterek, "Festivalimize Türkiye'nin dört bir yanından 30 binin üzerinde vatandaşımız geldi. Burada kültürümüzü yaşatma fırsatı buluyoruz. Bu yıl 29'uncusunu gerçekleştiriyoruz. Bugünlere gelmek kolay olmadı. Sağ olsun hemşehrilerimiz de bizleri yalnız bırakmadı. Kültürümüzü yaşatmaya devam ediyoruz. Yunanlıların horonu sahiplenmesi de önemli değil, icraata bakmak lazım" dedi.

Festivale katılan vatandaşlar ise organizasyondan memnun kaldıklarını belirterek, "Beklediğimizden çok daha güzel bir festival olmuş. Burada çocuklardan gençlere, yetişkinlerden yaşlılara kadar herkes için bir şey düşünülmüş. Bu yıl yoğun katılım vardı. Sabah yayladaki sisle birlikte Karadeniz'in ruhunu burada hissettik. Emeği geçenlerden Allah razı olsun. Yunanlılar zaten bizim her şeyimizi çalıyorlar. Guinness Rekorlar Kitabı'na girmesinin ardından horonu da sahiplenmişler. Bu Giresunluları Yunanlıların üzerine sal, ondan sonra bak ne oluyor seyret. Bizim onlara verecek kültürümüz yok" ifadelerini kullandı.

Festival kapsamında kurulan gastronomi alanında Karadeniz'e özgü yöresel lezzetler ziyaretçilerle buluştu. Karadeniz müziğinin sevilen isimlerinin sahne aldığı konser programı ise sanatçı Alişan'ın konseriyle sona erdi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Giresunlular Festivali Bursa'da Büyüledi - Son Dakika

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