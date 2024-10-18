Gizemli Mağara Resimleri - Son Dakika
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Kültür Sanat

Gizemli Mağara Resimleri

Sivas'ın Gürün ilçesindeki kaya resimleri, tarihi ve turizme kazandırılmayı bekliyor.

18.10.2024 20:54
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Herkesin bir fikri olan fakat bilgisi olmayan mağara resimleri gizemini koruyor

SİVAS - Sivas'ın Gürün ilçesi Mağara köyünde bulunan kaya resimleri, gizemini korurken köy sakinleri mağarada bilimsel çalıma yapılarak mağaranın tarih ve kültür turizmine kazandırılmasını istiyor.

Sivas'ın Gürün ilçesine bağlı Mağara köyü binlerce yıllık olduğu düşünülen kaya resimleriyle dikkat çekiyor. Hangi zamanda kimler tarafından çizildiği bilinmeyen resimler görenlerin ilgisini çekiyor. Hangi zamana ait olduğu bilinmeyen kaya mağaraların girişinde bulunan at, geyik ve sıralı insan figürlü resimler gizemini korumaya devam ediyor. Köy sakinleri resimlerin incelenip alanın turizme kazandırılması gerektiğini söyledi

Mağara köyü muhtarı Ali Karadeniz, mağaradaki bulunan figürlerin tam olarak ne zamana ait olduğunu bilmediklerini fakat geçmişinin çok önceye dayandığını belirterek, "Burada bir yaşanmışlık olmuş. Sıralı insan ve hayvan geçişleri var. Geyik var at motifi var. Mağaranın üst tarafında odalar var" dedi.

"Resimler gündelik yaşantılarından kesitler oltaşıyor"

Bu alanın gizli bir mabet olarak kullanıldığını düşündüren motiflerin bulunduğunu vurgulayan köy sakinlerinden Hasan Koç, " Hangi döneme ait olduğunu tam bilmiyoruz ama Hristiyanlığın ilk dönemlerine ait işaretler var. Hristiyanlığın Roma baskısı altında olduğu döneme dair söylentiler var. O dönemlerde gizlice kullanılan bir mabet olduğuna dair motifler bulunuyor. Muhtemelen yazının da bulunduğu bir dönem fakat simgelerle hayvan motifleriyle bir anlatı yapılmaya çalışmış. Tam olarak ne zamana ait olduğu bilinmediği için bizler de emin değiliz. Hitit güneşine benzer simgeler var. At, geyik motifi var. Tekerlekle hareket eden insanlar var. Çoğunluğu tahrip olmuş eğer olmasa büyük bir tablo olurdu. Bunun bir hikaye anlatısı olduğunu düşünüyorum. Yukarılarda kayalar oyularak odalar yapılmış. Yaşam alanları inşa edilmiş. Buradaki motifler de o insanların gündelik yaşantılarından kesitler olabilir. Define arayanlar oluyor gelen gidenleri engellemeye çalışıyoruz ama burada bir çalışma yapılsa açık alan arkeoloji müzesi haline gelebilir" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Gizemli Mağara Resimleri - Son Dakika

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