Göbeklitepe Film Festivali\'nde Ödüller Dağıtıldı

Kültür Sanat

Şanlıurfa'da düzenlenen 3. Uluslararası Göbeklitepe Film Festivali'nde 7 film ödüle layık görüldü.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen festivalin ödül töreni, Vali Kemalettin Gazezoğlu Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Uluslararası kategoride, en iyi yönetmen ödülünü "-12" filmiyle Bahador Zamani, en iyi senaryo ödülünü "The Gold Teeth" filmiyle yönetmen Alireza Kazemipour, en iyi film ödülünü ise "Can You Keep a Secret?!" filmiyle yönetmen Mohamed Elwy aldı.

Ulusal kategoride ise en iyi yönetmen ödülüne "Mori" filmiyle yönetmen Yakup Tekintangaç, en iyi senaryo ödülüne "Benim De" filmiyle yönetmen Ece Akalın Alagöz, en iyi film ödülüne ise "Teamül" filmiyle yönetmen Ali Rıza Bayazıt layık görüldü.

Taş Tepeler Projesi Koordinatörü Prof. Dr. Necmi Karul, Klaus Schmidt Belgesel Ödülünü "Heraion Teikhos'un Kadınları" filmiyle kazanan yönetmen Özge Deniz Özker'e verdi.???????

Festivalin anısına Venedik Film Festivali ile Adana Altın Koza Film Festivali'nde "Hemme'nin Öldüğü Günlerden Biri" adlı filmle ödül alan Şanlıurfalı yönetmen Murat Fıratoğlu'na ise Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından onur plaketi verildi.??????????????