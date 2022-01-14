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ŞANLIURFA - Göbeklitepe, Kovid-19 kısıtlamalarına rağmen geçen yıl 567 bin 453 ziyaretçi ağırladı - Son Dakika

ŞANLIURFA - Göbeklitepe, Kovid-19 kısıtlamalarına rağmen geçen yıl 567 bin 453 ziyaretçi ağırladı

14.01.2022 12:48

Şanlıurfa'da 12 bin yıllık geçmişiyle "tarihin sıfır noktası" olarak nitelendirilen ve UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Göbeklitepe, ilk 5 ay kapalı olmasına rağmen 2021'de 567 bin 453 ziyaretçi ağırladı.

Şanlıurfa'da 12 bin yıllık geçmişiyle "tarihin sıfır noktası" olarak nitelendirilen ve UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Göbeklitepe, ilk 5 ay kapalı olmasına rağmen 2021'de 567 bin 453 ziyaretçi ağırladı.

Göbeklitepe, turizme kazandırıldığı 2018'den bu yana binlerce yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yapıyor.

Üst koruma çatısı yapım çalışmaları nedeniyle 2018 yılının bir bölümünde kapalı kalan ören yerini o dönem yaklaşık 70 bin ziyaretçi gezdi. Çalışmaların tamamlanmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2019'un "Göbeklitepe Yılı" ilan edilmesiyle ziyaretçi akını yaşandı. Göbeklitepe, 2019'da 412 bin 378 ziyaretçi sayısına ulaştı.

Ziyaretçi sayısında 2020'de artış beklenen Göbeklitepe, Kovid-19 salgını nedeniyle 3 ay kapalı kaldı. Salgının da etkisiyle 2020'de ören yerinin ziyaretçi sayısı 197 bin 912 olarak kayıtlara geçti.

Göbeklitepe, 2021'in ilk 5 ayında da Kovid-19 tedbirleri kapsamında ziyarete kapatıldı. Buna rağmen 7 ayda 567 bin 453 kişiye ev sahipliği yapan tarihi mekan, açıldığı günden bu yana en yüksek ziyaretçi sayısına ulaşmış oldu.

"2021 yılı Göbeklitepe için rekorla kapandı"

İl Kültür ve Turizm Müdürü Aydın Aslan, AA muhabirine, 2021'de Göbeklitepe'nin kendi rekorunu kırdığını söyledi.

Ziyaret sayısındaki artışın sevindirici olduğunu ifade eden Aslan, şöyle konuştu:

"2021 yılı Göbeklitepe için rekorla kapandı, bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Cumhurbaşkanımızın takdiriyle 2019 yılı Göbeklitepe yılı ilan edilmiş ve o yıl yaklaşık 412 bin kişi ziyaret etmişti. 2021 yılının ilk 5 ayı Kovid-19 dolayısıyla ziyarete kapalı olmasına rağmen 1 Haziran itibarıyla yeniden normalleşme süreciyle birlikte Göbeklitepe'ye olan talebin gün geçtikçe arttığını gördük. Bu durum rakamlara da yansıdı. Çünkü 2019 yılında 412 bin kişi ziyaret etmişken bu rakam 2021'de 570 bin kişi rakamına ulaştı. Göbeklitepe sadece Şanlıurfa turizmine değil, bölgedeki turizm hareketlerini arttırdığını bize gösterdi."

"Göbeklitepe bizi şaşırttı"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla düzenlenen "Taş Tepeler" tanıtım toplantısının ardından yurt içinden ve yurt dışından daha çok kişinin bölgeyi ziyaret ettiğini ve bunun artmasını beklediklerini aktaran Aslan, şöyle devam etti:

"Göbeklitepe'nin ziyaretçi sayısının önümüzdeki yıllarda artacağını öngörüyoruz. Özellikle Karahantepe'deki kazılar başlamış durumda ve devam ediyor. Bundan dolayı Göbeklitepe'ye olan ziyaretçi sayısının da artacağını ümit ediyoruz. 2021 yılında Kovid-19 sürecini düşündüğümüzde daha az beklenti içindeyken Göbeklitepe bizi şaşırttı. Göbeklitepe kendi gücünü gösterdi. Gerek yurt içinden gerek yurt dışından Kovid-19'a rağmen iyi bir ziyaretçi sayısına ulaştığımızı söyleyebiliriz."

Şanlıurfa'da turizm açısından "ölü sezon" dedikleri dönemin artık kalmadığını gördüklerini dile getiren Aslan, "Bu rakamlara da yansımış durumda. Özellikle bunu konaklama rakamlarında da görebiliyoruz. Gelecek yıllarda bu sayıların artmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

ŞANLIURFA - Göbeklitepe, Kovid-19 kısıtlamalarına rağmen geçen yıl 567 bin 453 ziyaretçi ağırladı
ŞANLIURFA - Göbeklitepe, Kovid-19 kısıtlamalarına rağmen geçen yıl 567 bin 453 ziyaretçi ağırladı
ŞANLIURFA - Göbeklitepe, Kovid-19 kısıtlamalarına rağmen geçen yıl 567 bin 453 ziyaretçi ağırladı

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UNESCO Dünya Mirası, Göbeklitepe, Şanlıurfa, Turizm, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat ŞANLIURFA - Göbeklitepe, Kovid-19 kısıtlamalarına rağmen geçen yıl 567 bin 453 ziyaretçi ağırladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: ŞANLIURFA - Göbeklitepe, Kovid-19 kısıtlamalarına rağmen geçen yıl 567 bin 453 ziyaretçi ağırladı - Son Dakika
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