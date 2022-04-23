Göçmen ve sığınmacı çocuklar 23 Nisan'ı kutladı - Son Dakika
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Göçmen ve sığınmacı çocuklar 23 Nisan'ı kutladı

23.04.2022 15:42

Göçmen ve sığınmacı çocuklar 23 Nisan'ı kutladı Dünyanın farklı coğrafyalarından Trabzon'a gelerek burada eğitimlerini sürdüren sığınmacı ve göçmen öğrenciler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını düzenlenen etkinlikle kutladı.

Göçmen ve sığınmacı çocuklar 23 Nisan'ı kutladı

TRABZON - Dünyanın farklı coğrafyalarından Trabzon'a gelerek burada eğitimlerini sürdüren sığınmacı ve göçmen öğrenciler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını düzenlenen etkinlikle kutladı.

Afganistan başta olmak üzere, Suriye, İran, Irak, Pakistan gibi ülkelerden Trabzon'a gelerek burada sığınmacı ve göçmen durumunda bulunan öğrenciler, Zağnos Vadisi'nde hem kendi kültürlerini tanıttı hem de bölgenin yöresel folklor oyunlarını sergiledi. İl Göç İdaresi Müdürlüğü ve Afganistan Hazaraları Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından organize edilen etkinlikte çocuklar birbirinden farklı oyunlar oynayarak hem yarıştılar hem de eğlendiler. Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu'nun da ziyaret ettiği etkinlikte çocuklar halat çekme ve çuval yarışlarında kıyasıya yarıştı.

Afganistan Hazaraları Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Muhammet Gül, Trabzon'da dünyanın her tarafından gelen sığınmacı, mülteci ve göçmen çocuklar ile ev sahibi çocukların bir araya geldiği bir etkinlik düzenlediklerini belirterek, "2 bin 500 çocuğumuzun burada eğlenmesini bekliyoruz. Farklı atölye çalışmalarımız var. Çocuklarımızla oyun oynayacağız. Halat ve çuval gibi yarışmalarda oldu. Oyunların yanı sıra çocuklarımıza kitap, defter, kalem ve silgi hediye ediyoruz" dedi.

Trabzon İl Göç İdaresi Müdürü Ramazan Latifoğlu ise, "Bugün çok güzel bir gün. Bugünün dünya çocuklarına armağan edilişinin önemi olarak burada ilimizde yaşayan misafir çocuklarımız ve vatandaşlarımızla bugünü kutluyoruz. Dolayısıyla gerçekten vatandaşımız ve misafirlerimiz arasında güzel bir uyum oluyor. Tablo mükemmel. Gelecek çocuklarımızındır" ifadelerini kullandı.

Göçmen ve sığınmacı çocuklar 23 Nisan'ı kutladı
Göçmen ve sığınmacı çocuklar 23 Nisan'ı kutladı
Göçmen ve sığınmacı çocuklar 23 Nisan'ı kutladı
Göçmen ve sığınmacı çocuklar 23 Nisan'ı kutladı

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Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Göçmen ve sığınmacı çocuklar 23 Nisan'ı kutladı - Son Dakika


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