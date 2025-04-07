Gökkuşağı Tepeleri Doğa Tutkunlarını Bekliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Gökkuşağı Tepeleri Doğa Tutkunlarını Bekliyor

Geniş Video İzle

Erzurum Oltu'da bulunan renkli tepeler, doğa fotoğrafçılarınca ilgi görüyor ve turizm potansiyeli taşıyor.

07.04.2025 11:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gökkuşağı Tepeleri doğa tutkunlarını bekliyor

ERZURUM - Erzurum'un Oltu ilçesinde bulunan rengarenk tepeleri görenleri kendine hayran bırakıyor. Gökkuşağı Tepeleri şimdilerde doğa ve fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor.

Erzurum'un Oltu ilçesinde bulunan rengarenk tepeler, hafta sonu doğa fotoğrafçılarını ağırladı. Oltu'nun, gökkuşağını andıran görüntüleriyle dikkat çeken tepeleri, 45 milyon yıl öncesine dayanan oluşumlarıyla adeta bir doğal harika olarak ifade ediliyor. Dünyada benzeri yalnızca Çin'de bulunan Oltu'nun rengarenk tepeleri, özellikle yağmur sonrası daha da belirginleşerek, doğa fotoğrafçılarının gözdesi haline geliyor. Tuzla, Yolboyu, Bahçecik ve Kaleboğazı mahallelerinde yer alan gökkuşağı ve kırmızı tepeler, her geçen gün daha fazla turistin ilgisini çekiyor.

Doğa fotoğrafçılarının ilgisini çeken bu eşsiz manzara, turizme katkı sağlama potansiyeli taşıyor. Erzurum'dan gelen doğa fotoğrafçıları, gökkuşağı ve kırmızı tepelerin benzersiz görüntülerini drone ve fotoğraf makineleriyle kayıt altına alıyor. Doğa fotoğrafçısı Fatih Coşkun Ertaş, "Bizler doğa fotoğrafçıları olarak Oltu ilçesine geldik. Oltu'da 'Kırmızı ve Gökkuşağı Tepeleri' olarak bilinen doğal oluşumlar bulunmakta. Biz de bu güzel doğal oluşumları yağmur sonrasında fotoğraflamak için geldik. Yağmur sonrası gerçekten muazzam görüntüler ortaya çıkıyor. Oltu'nun her bölgesinde bu dağları görmek mümkün" dedi.

Bir diğer doğa fotoğrafçısı Ali Osman Kesen ise, " Gökkuşağı ve Kırmızı Tepeleri'nin fotoğraflarını hem drone ile hem de kameralarımızla çektik. Tüm doğa severleri Oltu'ya bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Oltu'nun bu eşsiz doğal zenginlikleri, bölgenin tanıtımına büyük katkı sağlama potansiyeline sahip. Hem yerli hem de yabancı turistlerin ilgisini çeken gökkuşağı ve kırmızı tepeleri, doğa tutkunlarının bir numaralı rotalarından biri olmaya aday. Erzurum'un Oltu ilçesinde bulunan ve gökkuşağı gibi rengarenk görüntüleriyle dikkati çeken tepeler, turizme kazandırılması için bazı çalışmalar başlatılmıştı. Oluşumu 45 milyon yıl öncesine dayanan ve dünyada benzerinin Çin'de bulunduğu belirtilen Oltu'nun rengarenk tepeleri, ziyaretçilerine eşsiz güzellikler sunuyor.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Erzurum, Kültür, Turizm, Yaşam, Doğa, Oltu, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Gökkuşağı Tepeleri Doğa Tutkunlarını Bekliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yeniden kar yağışı geliyor, İstanbul sıfır dereceyi görecek Yeniden kar yağışı geliyor, İstanbul sıfır dereceyi görecek
CHP Parti Meclisi’nde ilk isimler sızdı Sürprizler var CHP Parti Meclisi'nde ilk isimler sızdı! Sürprizler var
CHP’den Berhan Şimşek’e ilk yanıt CHP'den Berhan Şimşek'e ilk yanıt
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı’ndan Özel’in “Cunta“ sözlerine sert tepki: Yanına kalmayacak Cumhurbaşkanı Başdanışmanı'ndan Özel'in "Cunta" sözlerine sert tepki: Yanına kalmayacak
Süper Lig’de alt sıralar karıştı Bodrum FK, deplasmanda Alanyaspor’u 1-0 yendi Süper Lig'de alt sıralar karıştı! Bodrum FK, deplasmanda Alanyaspor'u 1-0 yendi
Öldürülen 14 yaşındaki Gülden’in babası cenazede yıkıldı Öldürülen 14 yaşındaki Gülden'in babası cenazede yıkıldı
Bunu başarırsa bir ilk olacak Fred için Trabzonspor maçının bambaşka bir anlamı var Bunu başarırsa bir ilk olacak! Fred için Trabzonspor maçının bambaşka bir anlamı var
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek’ten Ekonomi Değerlendirmesi Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'ten Ekonomi Değerlendirmesi
CHP’de ’Gölge Kabine’ye yeni rol İsimleri İmamoğlu belirleyecek CHP'de 'Gölge Kabine'ye yeni rol! İsimleri İmamoğlu belirleyecek
Karısıyla yasak aşk yaşayan kuzenini sokak ortasında vurdu Karısıyla yasak aşk yaşayan kuzenini sokak ortasında vurdu
Piyasalarda Trump depremi Çöküş durdurulamıyor, her yer kırımızı Piyasalarda Trump depremi! Çöküş durdurulamıyor, her yer kırımızı

11:20 Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek’ten Ekonomi Değerlendirmesi Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'ten Ekonomi Değerlendirmesi
10:26 CHP’de ’Gölge Kabine’ye yeni rol İsimleri İmamoğlu belirleyecek CHP'de 'Gölge Kabine'ye yeni rol! İsimleri İmamoğlu belirleyecek
09:57 Karısıyla yasak aşk yaşayan kuzenini sokak ortasında vurdu Karısıyla yasak aşk yaşayan kuzenini sokak ortasında vurdu
08:22 Piyasalarda Trump depremi Çöküş durdurulamıyor, her yer kırımızı Piyasalarda Trump depremi! Çöküş durdurulamıyor, her yer kırımızı
08:13 Ticaret Bakanlığı limon ihracatını durdurdu Ticaret Bakanlığı limon ihracatını durdurdu
16:35 Sihirli Annem eski kadrosuyla geri dönüyor Setten ilk kare yayınlandı Sihirli Annem eski kadrosuyla geri dönüyor! Setten ilk kare yayınlandı
16:24 Bunu başarırsa bir ilk olacak Fred için Trabzonspor maçının bambaşka bir anlamı var Bunu başarırsa bir ilk olacak! Fred için Trabzonspor maçının bambaşka bir anlamı var
16:18 Öldürülen 14 yaşındaki Gülden’in babası cenazede yıkıldı Öldürülen 14 yaşındaki Gülden'in babası cenazede yıkıldı
16:08 Süper Lig’de alt sıralar karıştı Bodrum FK, deplasmanda Alanyaspor’u 1-0 yendi Süper Lig'de alt sıralar karıştı! Bodrum FK, deplasmanda Alanyaspor'u 1-0 yendi
16:05 Cumhurbaşkanı Başdanışmanı’ndan Özel’in “Cunta“ sözlerine sert tepki: Yanına kalmayacak Cumhurbaşkanı Başdanışmanı'ndan Özel'in "Cunta" sözlerine sert tepki: Yanına kalmayacak
15:45 CHP’den Berhan Şimşek’e ilk yanıt CHP'den Berhan Şimşek'e ilk yanıt
15:44 CHP Parti Meclisi’nde ilk isimler sızdı Sürprizler var CHP Parti Meclisi'nde ilk isimler sızdı! Sürprizler var
15:21 Yeniden kar yağışı geliyor, İstanbul sıfır dereceyi görecek Yeniden kar yağışı geliyor, İstanbul sıfır dereceyi görecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2025 11:47:44. #7.12#
SON DAKİKA: Gökkuşağı Tepeleri Doğa Tutkunlarını Bekliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement