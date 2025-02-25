Kültür Sanat

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) Ada Ankara'da, Göksel Baktagir Besteleri-Aşk Masalı Konseri düzenlendi.

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'nin müzik kategorisinde ödül sahibi, kanun sanatçısı ve besteci Göksel Baktagir'in kanunuyla eşlik ettiği, Ankara Devlet Türk Dünyası Müzik Topluluğu ses sanatçısı Çiğdem Gürdal'ın solist olarak yer aldığı Göksel Baktagir Besteleri-Aşk Masalı Konseri, Ankara Ziraat Bankası Ana Salon'da izleyiciyle buluştu.

Konserde, Gürdal, Baktagir'in bestelerini yorumladı.

Göksel Baktagir Besteleri-Aşk Masalı Konseri, izleyicilerden büyük ilgi gördü.