Göksel Baktagir Besteleri-Aşk Masalı Konseri - Son Dakika
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Kültür Sanat

Göksel Baktagir Besteleri-Aşk Masalı Konseri

CSO, Ankara'da Baktagir'in eserlerini seslendiren bir konser düzenledi. Yoğun ilgiyle izlendi.

25.02.2025 23:17
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Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) Ada Ankara'da, Göksel Baktagir Besteleri-Aşk Masalı Konseri düzenlendi.

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'nin müzik kategorisinde ödül sahibi, kanun sanatçısı ve besteci Göksel Baktagir'in kanunuyla eşlik ettiği, Ankara Devlet Türk Dünyası Müzik Topluluğu ses sanatçısı Çiğdem Gürdal'ın solist olarak yer aldığı Göksel Baktagir Besteleri-Aşk Masalı Konseri, Ankara Ziraat Bankası Ana Salon'da izleyiciyle buluştu.

Konserde, Gürdal, Baktagir'in bestelerini yorumladı.

Göksel Baktagir Besteleri-Aşk Masalı Konseri, izleyicilerden büyük ilgi gördü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Göksel Baktagir Besteleri-Aşk Masalı Konseri - Son Dakika

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