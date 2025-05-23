'Göktürklerin Gizemli Mirası: Taşbabalar' filminin gösterimi yapıldı

ANKARA - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), İzmir Katip Çelebi Üniversitesi ve Moğolistan Bilimler Akademisi işbirliğinde kültürel miras projesi kapsamında "Göktürklerin Gizemli Mirası: Taşbabalar" filminin ilk gösterimi gerçekleşti.

TİKA, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi ve Moğolistan Bilimler Akademisi işbirliğinde kültürel miras projesi kapsamında 'Göktürklerin Gizemli Mirası: Taşbabalar' filminin ilk gösterimi düzenlendi. Gösterime, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, TİKA Başkanı Serkan Kayalar ve protokol üyeleri ve davetliler katıldı. Açılış konuşmalarının ardından film gösterimine geçildi.

" Türkiye'nin artık söyleyeceği bir sözü var, çözebileceği imkanları var"

Hazırlanan belgesel ve yapılan saha çalışmalarına dair konuşan Çam, "Bu çalışmalar sadece Türkiye için değil bütün Türk dünyası, bütün dünya mirası açısından çok önemli. Tabii aynı zamanda bizim geleceğe dönük önemli çalışmalarımız var. Dünya konjonktürünün değiştiği, geliştiği bir dönemde köklerimize ait olan bütün değerlerimize, medeniyetin merkezinde olan Göktürk mirasının yaşatılması ve bunun aktarılmasıyla ilgili çalışıyoruz. Yakın coğrafyamız başta olmak üzere, uzak coğrafyaya kadar değişen dünya konjonktüründe Türkiye'nin artık söyleyeceği bir sözü var, çözebileceği imkanları var" şeklinde konuştu.

"Moğolistan'daki bu çalışmalar 30 seneyi aşıyor"

TİKA olarak 1994'ten bu yana Moğolistan'da 900'e yakın proje gerçekleştirildiğini vurgulayan Başkan Kayalar, "Eğitimden sağlığa, kültürden tarıma, bugün şahit olacağımız ortak mirasa kadar birçok alanda projeyle Moğolistan'da iz bıraktık. Moğolistan'daki bu çalışmalar 30 seneyi aşıyor. 'Moğolistan'daki Türk Anıtları Projesi', kısa adıyla MOTAP başlamıştık. Sayın Cumhurbaşkanımız çok güçlü bir şekilde bu projelere sahip çıktı. Bilge Kağan ve Kül Tigin anıtlarının korunduğu müzeyi inşa ettik. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan talimatıyla Bilge Tonyukuk Anıtı'na giden o yolu inşa ettik" dedi.

"4.000 kilometrelik bir saha tarandı, bilimsel raporlar hazırlandı"

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Moğolistan Bilimler Akademisi ve TİKA'nın örnek teşkil edecek bir işbirliği içerisinde olduğunu belirten Başkan Kayalar, "Göktürk Dönemi'ne ait 10 taşbaba var. Biliyorsunuz modern restorasyon teknikleriyle restore edildi. Zaten belgeselinde bunlara şahit olacağız. Bu taş heykeller hem Moğolistan ve Türkiye'yi birbirine bağlayan şahitlikler, aynı zamanda hem kadim Türk töremizin hem inanç sistemini yansıtan çok önemli belgelerden birisi. Restorasyonlar sırasında 4.000 kilometrelik bir saha tarandı, bilimsel raporlar hazırlandı. Bugün de bu belgesele bu çalışmalar ilham oldu diyebiliriz" ifadelerini kullandı.