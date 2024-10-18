Gölbaşı'nda 1700 Yıllık Oda Mezar Bulundu - Son Dakika
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Kültür Sanat

Gölbaşı'nda 1700 Yıllık Oda Mezar Bulundu

Gölbaşı\'nda 1700 Yıllık Oda Mezar Bulundu

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde Roma dönemine ait 1700 yıllık oda mezar ve kadın kabartması keşfedildi.

18.10.2024 10:46
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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde Roma dönemine ait 1700 yıllık oda mezar bulundu.

Adıyaman Müzesi Müdürü Mehmet Alkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Yukarı Nasırlı köyünde ihbar üzerine yaptıkları incelemede Roma dönemine ait eser bulduklarını anlattı.

Alkan, şöyle konuştu:

"İncelemelerimiz sonunda yerleşim alanı, oda mezar ve mezar üzerinde kadın kabartması tespit ettik. Kadın kabartması yaklaşık 1,5 metre yüksekliğinde 1700 yıl önceye tarihlenmektedir. Doğu ve batı kısımlarında yerleşim alanları belirledik. Alanı Şanlıurfa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'ne tescillenmesi için sunacağız."

Köylülerden Erdal Yılmaz ise oda mezar ile kadın kabartmasının uzun süredir var olduğunu, durumu müze müdürlüğü yetkililerine bildirdiklerini ifade etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Gölbaşı'nda 1700 Yıllık Oda Mezar Bulundu - Son Dakika

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