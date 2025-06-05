Gölhisar'da Çörek Toplama Geleneği Bayram Coşkusuna Dönüştü - Son Dakika
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Kültür Sanat

Gölhisar'da Çörek Toplama Geleneği Bayram Coşkusuna Dönüştü

05.06.2025 16:39
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Burdur'un Gölhisar ilçesinde asırlık çörek toplama geleneği, bu Kurban Bayramı arifesinde çocukların katılımıyla coşkuyla gerçekleştirildi. Etkinlik mahallelerde düzenlenirken, geçmişte unutulmaya yüz tutan bu gelenek son dört yıldır yeniden canlandırıldı.

Asırlık çörek geleneği Gölhisar'da bayram coşkusuna dönüştü

Gölhisar'da çocuklar bayram sevincini çörek toplayarak yaşadı

BURDUR - Burdur'un Gölhisar ilçesinde asırlık bir gelenek olan "çörek toplama" etkinliği, çocukların katılımıyla bu Kurban Bayramı arifesinde de coşkuyla gerçekleştirildi.

Gölhisar'da Arife günlerinin sabahında gerçekleştirilen çörek toplama geleneği, çocukların mahallelerde kurulan çadırlarda bir araya gelerek şeker ve çikolata almalarıyla sürdürülüyor. Yıllar içinde unutulmaya yüz tutan etkinlik, son dört yıldır belediye, muhtarlıklar ve mahalle halkının desteğiyle yeniden canlandırıldı.

"Geleceğe taşımak istiyoruz"

Horzum Mahallesi Muhtarı Osman Cenk, gelenek hakkında yaptığı açıklamada, "Çocukluğumuzdan beri süregelen bayram öncesi Arife günleri çörek toplama etkinliğimiz olmakta. Babamızdan dedelerimizden bizlere emanet bırakılan, bizim de devam ettirmeye çalıştığımız çörek toplama etkinliğimizi tüm ilçeye yaymaya çalışıyoruz. Hem Ramazan Bayramı'nda hem Kurban Bayramı'nda bu etkinliği yapıyoruz. Geçmişte bir ya da iki mahallemizde oluyordu. Şu an tüm mahallelerimizde bu etkinlik gerçekleştiriliyor. Hatta çevre ilçe ve köylere de örnek oluyor. Katkılarından dolayı, başta belediyemize ve mahalle sakinlerimize teşekkür ederim. Tüm İslam aleminin bayramı mübarek olsun. İyi bayramlar dilerim." dedi.

"Çocuklarımız çok mutlu"

Vatandaşlardan Hamza Akkaş, çörek toplama geleneğiyle ilgili düşüncelerini; "Yaklaşık 3-4 yıldır bu geleneğin burada yaşatıldığına şahit oluyorum. Çörek toplama olarak adlandırılan bu gelenekte çocuklarımız sabahın erken saatlerinde burada toplanarak getirenlerden bayram harçlıklarını ve şekerlerini alıyorlar. Gerçekten güzel bir gelenek olmuş. Devam eden bu gelenek gördüğünüz gibi oldukça kalabalık ve çocuklarımız da bundan çok mutlu. Bu geleneğin devam ettirilmesini temenni ediyorum. Herkese iyi bayramlar" dedi.

"Her yıl aynı heyecanla katılıyoruz"

Etkinliğe katılan Gülçin Güven ise duygularını; "Bu gelenek her sene yapılıyor. Çok mutluyuz. Katkısı olanlara teşekkürler. İyi Bayramlar" sözleriyle ifade etti.

"Çocukluğumdan beri var"

Mahalle sakinlerinden Medine Üstün, etkinlikle ilgili olarak; "Çocukluğumdan beri bu geleneği gerçekleştiriyoruz ve mahallem adına çok mutluyum. İyi Bayramlar" dedi.

"Allah razı olsun"

Bir diğer mahalle sakini Mustafa Yalan ise görüşlerini; "Burdur, Gölhisar Horzum Mahallemizde çörek toplama geleneğimiz devam ediyor. Bu organizasyonda emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun. İyi Bayramlar" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Gölhisar'da Çörek Toplama Geleneği Bayram Coşkusuna Dönüştü - Son Dakika

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