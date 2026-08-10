Gölpazarı'nda Tarihi Kaledüzü Sırtı - Son Dakika
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Gölpazarı'nda Tarihi Kaledüzü Sırtı

Gölpazarı\'nda Tarihi Kaledüzü Sırtı
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Osman Gazi'nin fethettiği Leblebici Kalesi'nin kalıntıları Gölpazarı'ndaki Kaledüzü Sırtı'nda bulundu.

Osman Gazi'nin 1304 yılındaki fethettiği Leblebici Kalesi'nin, Bilecik'te Gölpazarı ilçesinin geçmişine ışık tutabilecek önemli tarihi alanlardan biri olarak dikkat çeken Kaledüzü Sırtı bölgesinde olduğu tahmin ediliyor.

Gölpazarı Ovası'na tepeden bakan Paşaköy mevkiindeki Kale Tepesi Kaledüzü Sırtı bugün sessizliğini korusa da geçmişte önemli bir savunma ve yerleşim noktasıydı. Gölpazarı ilçe merkezinin yaklaşık 1 kilometre kuzeybatısında, çevresine hakim yüksek bir tepe üzerinde bulunan kale alanı, Gölpazarı Ovası'nı geniş bir açıyla görebilen stratejik bir konuma sahip. Arkeolojik yüzey araştırmalarında bölgede sur kalıntıları ile birlikte farklı dönemlere ait seramik parçalarının tespit edildiği belirtiliyor.

Kalenin adı bile gizem taşıyor

Paşaköy'deki kale alanı, bazı tarihi araştırmalarda Leblebici Kalesi olarak değerlendiriliyor. Araştırmalara göre Osman Gazi'nin 1304 yılındaki Sakarya Seferi sırasında ele geçirilen kaleler arasında gösterilen Leblebici Kalesi'nin Gölpazarı'ndaki Kaledüzü Sırtı'nda bulunduğu ileri sürülüyor.

Öte yandan Arkeolojik araştırmalarda tepede Demir Çağı, Helenistik ve Roma dönemlerine ait olabilecek seramik buluntuların tespit edilmesi, bu yüksek noktanın çok daha eski dönemlerde de kullanılmış olabileceği ihtimalini gündeme getiriyor.

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Osman Gazi, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Gölpazarı'nda Tarihi Kaledüzü Sırtı - Son Dakika

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