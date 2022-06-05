Gönüllüler, çevre farkındalığı için Palandöken Kayak Merkezi'nde çöp topladı - Son Dakika
Üye Girişi

Gönüllüler, çevre farkındalığı için Palandöken Kayak Merkezi'nde çöp topladı

05.06.2022 15:48
Gönüllüler, çevre farkındalığı için Palandöken Kayak Merkezi'nde çöp topladı

Dünya Çevre Günü dolayısıyla, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Palandöken Kayak Merkezi'nde çevre temizliği etkinliği gerçekleştirdi.

Dünya Çevre Günü dolayısıyla, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Palandöken Kayak Merkezi'nde çevre temizliği etkinliği gerçekleştirdi.

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden birisi olan Palandöken'e araçlarla getirilen yüzlerce gönüllü genç, çevre gününde farkındalık oluşturmak amacıyla çöp topladı.

"Şehrimizin dağları da yolları da bize emanet" sloganıyla doğada bulunan çöpleri toplayan gönüllüler, bunları geri dönüşüm için poşetlere doldurdu.

Belediyeye ait iş makineleri yardımıyla toplanan çöpler daha sonra Erzurum Büyükşehir Belediyesi Katı Atık Depolama Tesisi'ne götürüldü.

Gönüllüler, çevre farkındalığı için Palandöken Kayak Merkezi'nde çöp topladı
Gönüllüler, çevre farkındalığı için Palandöken Kayak Merkezi'nde çöp topladı

YORUMLAR
500
Vali Memiş, 'Sağlıklı bir yaşam için çevremizi koruyalım' Vali Memiş, 'Sağlıklı bir yaşam için çevremizi koruyalım' Oltu doğa severler Kırdağ'da Türk Bayrağı açtılar Oltu doğa severler Kırdağ'da Türk Bayrağı açtılar
Kaynak: AA

Dünya Çevre Günü, Kayak Merkezi, Erzurum, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Gönüllüler, çevre farkındalığı için Palandöken Kayak Merkezi'nde çöp topladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
20:54 ABD'de korkunç silahlı saldırı! Kalabalığın üzerine kurşun yağdırıldı: 3 ölü, 11 yaralı
20:53 Burak Elmas, röportaj yapıp Fatih Terim'in kendisine yolladığı mesajı açıkladı!
20:22 Oyuncu İlker Kurt, 49 yaşında yaşamını yitirdi
20:03 Galatasaray stadının ismi değişecek! Yeni adı taraftarların beğenisini toplayacak
20:01 Sevinç görüntüleri sosyal medyada gündem oldu! Bakan Koca'dan 4 kardeşi mutlu edecek paylaşım
19:37 Erdoğan'ın Kızılcahamam kampındaki seçim talimatı ortaya çıktı: İlk defa oy verecek 6 milyon gence ulaşın
18:50 Fransa Açık'ın şampiyonu Rafael Nadal oldu! Rekorunu güncelledi
18:11 Ümit Özdağ'dan "Sığınmacılar kargo paketi değil" diyen Mustafa Sarıgül'e cevap: Milli güvenlik konuları Şişli'de imar izni vermeye benzemez
18:09 A Milli Erkek Voleybol Takımı şampiyonluğa yürüyor! Portekiz'i 3-0 mağlup ederek finale yükseldiler!
18:08 Türkiye'deki 3 kişiden biri! Devlet Bahçeli'nin hediye ettiği araca gözü gibi bakıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2022 22:09:03. #1.13#
SON DAKİKA: Gönüllüler, çevre farkındalığı için Palandöken Kayak Merkezi'nde çöp topladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement