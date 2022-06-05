"Şehrimizin dağları da yolları da bize emanet" sloganıyla doğada bulunan çöpleri toplayan gönüllüler, bunları geri dönüşüm için poşetlere doldurdu.

Kaynak: AA

Dünya Çevre Günü, Kayak Merkezi, Erzurum, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika › Kültür Sanat › Gönüllüler, çevre farkındalığı için Palandöken Kayak Merkezi'nde çöp topladı - Son Dakika

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