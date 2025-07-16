Gönüllülerden Domates Hasadı Desteği

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Aydın Gençlik Merkezi'ndeki gönüllülerden oluşan bir grup, Koçarlı ilçesinde düzenlenen domates hasadında tarım işçilerine destek verdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 81 ilde uygulanan "gönüllü hasat etkinliği" kapsamında Koçarlı'nın Çakırbeyli Mahallesi'ndeki domates tarlasında hasat etkinliği düzenlendi.

Aydın Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün destek verdiği etkinlikte, Aydın Gençlik Merkezi'nde görevli gençlik liderleri ve gönüllü gençler tarım işçileriyle birlikte domates topladı. Toplanan domatesler seçilerek kasalara konuldu.

Aydın Gençlik Merkezi üyesi Rabia Toprak, AA muhabirine, ilk kez hasat etkinliğine katıldığını söyledi. Domatesin, tarladan sofralara ulaşması sürecini uygulamalı şekilde tarlada gözlemlediklerini belirten Toprak, "Sıcaklarda burada çalışmak oldukça zor ve zahmetli. Güneşin altında çalışan tarım işçileriyle birlikte alın terinin ne kadar önemli olduğunu burada gördük." dedi.

Şevval Yeşilçimen ise etkinlik sayesinde farklı bir deneyim yaşadığını söyledi.

Etkinliğe katılan çiftçi Deniz Yanbay da gençlerin domates hasadını yerinde görerek emeğin zorluklarını öğrendiklerini kaydetti.

Etkinliğe Aydın Gençlik Merkezi Müdürü İmren Dargın ile Aydın Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü Adem Kaplan da katıldı.