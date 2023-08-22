Goran Bregovic'in Moldova'ya girişine izin verilmedi - Son Dakika

Goran Bregovic'in Moldova'ya girişine izin verilmedi

Goran Bregovic\'in Moldova\'ya girişine izin verilmedi
Son Güncelleme: 22.08.2023 14:29

Balkan müziğinin usta isimlerinden Goran Bregovic'in Moldova'da düzenlenen Gustar Müzik Festivali'nde sahne alması engellendi. Bregovic'in sınır polisi tarafından ülkeye girişine izin verilmediği belirtildi. Moldova Başbakan Yardımcısı Dumitru Alaiba da bu durumu doğruladı ve Bregovic'in müziğiyle dans etmenin Ukraynalıların mezarları üzerinde dans etmek gibi olduğunu ifade etti.

Balkan müziğinin usta isimlerinden Goran Bregovic'in konser için gittiği Moldova'ya girişine izin verilmedi.

Moldova'da düzenlenen "Gustar Müzik Festivali"nin organizatörlerince yapılan yazılı açıklamada, konser için başkent Kişinev'e gelen Bregovic'in, sınır polisince ülkeye girişine izin verilmediği bildirildi.

Festivale ait sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda da Bregovic'in şu sözlerine yer verildi:

"Sevgili Moldovalı dostlarım! Bugün Gustar Müzik Festivali'nde sahne alamadığımız için çok özür dilerim. Kişinev havaalanında herhangi bir resmi açıklama yapılmadan Moldova'ya girişimize izin verilmemesi bizi büyük hayal kırıklığına uğrattı."

"Bregovic'in müziğiyle dans etmek, Ukraynalıların mezarları üzerinde dans etmek gibidir"

Moldova Başbakan Yardımcısı Dumitru Alaiba da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Bosna Hersekli Sırp-Hırvat besteci, gitarist ve şarkıcı Bregovic'in ülkeye girişine izin verilmediğini doğruladı.

Alaiba, paylaşımına, yerel bir fotoğraf sanatçısının kullandığı, "Bugün Goran Bregovic'in müziğiyle dans etmek, Rus saldırganlığı sonucunda ölen tüm Ukraynalıların mezarları üzerinde dans etmek gibidir." ifadesini ekledi.

Kaynak: AA

Müzik Festivali, Goran Bregovic, Moldova, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Goran Bregovic'in Moldova'ya girişine izin verilmedi - Son Dakika


Son Dakika
15:35 Arnas Agro Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Teymur: Panama Kanalı'ndaki tıkanıklık dünya genelinde enflasyonu artırabilir
15:30 Arnas Agro Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Teymur: Panama Kanalı'ndaki tıkanıklık dünya genelinde enflasyonu artırabilir
15:33 Tatil için Türkiye'de! Lewis Hamilton, Kapadokya'yı kuş bakışı izledi
15:28 Dünyaca ünlü F1 pilotu Lewis Hamilton, tatil için Kapadokya'yı tercih etti
15:30 Kocaeli'de Edebiyat Öğretmeni İntihar Etti
15:27 Fenomen Birben Coşkun, eşinden imam nikahında mehir olarak 1,5 milyon TL'lik son model araba istedi
15:26 Henüz ömrünün baharındaydı! Atanamayan öğretmen kendini astı
15:22 Fenomen Birben Coşkun, imam nikahında eşinden mehir olarak 1,5 milyon TL'lik araba istedi
15:22 Son Dakika! Yunanistan'da yangınların devam ettiği ormanlık alanda 18 kişinin cesedi bulundu
15:17 Son Dakika! Yunanistan'da yangınların devam ettiği ormanlık alanda 18 kişinin cesedi bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.08.2023 16:05:11. #1.12#
SON DAKİKA: Goran Bregovic'in Moldova'ya girişine izin verilmedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement