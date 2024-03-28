Giresun'un Görele ilçesinde 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin destansı mücadelesinin anlatıldığı "Aynalı Çarşı" adlı tiyatro oyunu sahnelendi.
Uğur Bilgi'nin yönettiği, eğitmenliğini ise Nur Tuba Bankoğlu'nun yaptığı oyunda Görele Anadolu Lisesi öğrencileri rol aldı.
Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi'nde sahnelenen oyunu izleyen Belediye Başkan Vekili Hediye Dülger, öğrencilerin Çanakkale'de yaşanan destansı mücadelenin ruhunu salona en iyi şekilde yansıttıklarını söyledi.
Dülger, öğrencileri tebrik ederek, çeşitli hediyeler verdi.
Son Dakika › Kültür Sanat › Görele'de Çanakkale Zaferi'nin anlatıldığı tiyatro oyunu sahnelendi - Son Dakika
Sakarya'da gölge oyunu ve meddahlık geleneğini yaşatan Seçkin Bayramoğlu, Karagöz-Hacivat oyunlarıyla ramazan akşamlarını eğlenceli hale getiriyor. Bayramoğlu, 500 yıllık geleneği yaşatmak için mücadele ediyor ve çocuklara kültürel değerleri öğretiyor.
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü'nde Antalya Şehir Tiyatroları'nın (AŞT) sahnelediği 'Huysuz' oyununu izledi. Başkan Böcek, sanata olan önemini vurgulayarak sanatçılara desteklerinin süreceğini belirtti.
Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatı şairlerinden Özdemir Asaf'ın 100. yaşı, Yapı Kredi Kültür Sanat'ta düzenlenen 'Yalnızlık Paylaşılmaz' etkinliğiyle kutlandı. Etkinlikte, Özdemir Asaf'ın kendi sesinden dinletilen şiirlerin yanı sıra, sanatçılar tarafından yazılan şiirler müzik eşliğinde seslendirildi.
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Bosna Hersek'in Mostar şehrinde bulunan Yunus Emre Enstitüsü (YEE) kültür merkezinde, Türkiye'nin Mostar Başkonsolosluğu himayelerinde iftar organizasyonu ve ramazan ilahileri konseri düzenlendi. Konserde ilahiler hem Türkçe hem de Boşnakça seslendirildi.
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