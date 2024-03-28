Görele\'de Çanakkale Zaferi\'nin anlatıldığı tiyatro oyunu sahnelendi

Düzce'deki Prusias ad Hypium Antik Kenti'nde Çıkarılan Eserler Müzede Sergilenecek

Düzce'deki Prusias ad Hypium Antik Kenti'nde yapılan kazı çalışmalarında ortaya çıkarılan eserler, yapılacak müzede sergilenecek. Konuralp Bölgesi'nde bulunan antik kentte sürdürülen kazı çalışmaları, tarihe ışık tutan bulguların gün ışığına çıkmasını sağladı. Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, Konuralp'in restorasyonu ve gelişimiyle birlikte kazı çalışmalarının da devam edeceğini belirtti. Ayrıca, depremde hasar gören Konuralp Merkez Camisi ve mevcut müzenin yerine eski belediye binasının olduğu alanda büyük bir müze yapılacağı ve kazılarda bulunan eserlerin burada sergileneceği açıklandı.