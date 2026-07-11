Görme engelliler Dilek Yarımadası Milli Parkı'nda doğayla buluştu - Son Dakika
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Görme engelliler Dilek Yarımadası Milli Parkı'nda doğayla buluştu

Görme engelliler Dilek Yarımadası Milli Parkı\'nda doğayla buluştu
11.07.2026 14:49  Güncelleme: 14:51
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Altı Nokta Körler Derneği Aydın Şubesi, Kuşadası Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı'nda düzenlediği etkinlikle görme engelli bireyler ve ailelerini doğayla buluşturdu. Dernek Başkanı Bayram Özen, sosyal dayanışma ve toplumsal katılımın önemine vurgu yaparak, kamu kurumlarına destekleri için teşekkür etti.

Altı Nokta Körler Derneği Aydın Şubesi tarafından düzenlenen etkinlikte görme engelli bireyler ve aileleri, Kuşadası Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı'nda doğayla iç içe bir gün geçirirken, sosyal dayanışma ve toplumsal katılımın önemine dikkat çekildi.

Altı Nokta Körler Derneği Aydın Şubesi tarafından düzenlenen sosyal etkinlik kapsamında dernek üyeleri ve aileleri, Kuşadası Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı'nda bir araya geldi. Milli parkın doğal güzellikleri eşliğinde gerçekleştirilen etkinlikte katılımcılar gün boyunca doğayla iç içe vakit geçirip denize girme imkanı buldu. Etkinliğin, görme engelli bireylerin sosyal yaşama katılımını güçlendirmek ve üyeler arasındaki dayanışmayı artırmak amacıyla düzenlendiği belirtildi. Altı Nokta Körler Derneği Aydın Şube Başkanı Bayram Özen, engelli bireylerin toplumsal yaşama tam ve etkin katılımının yalnızca fiziksel erişilebilirlikle sınırlı olmadığını, sosyal ve kültürel faaliyetlerin de bu sürecin ayrılmaz bir parçası olduğunu ifade ederek "Toplumun her kesimi gibi görme engelli bireylerin de doğayla buluşmaya, sosyalleşmeye ve yaşamın her alanında görünür olmaya hakkı vardır. Bugün üyelerimiz ve aileleriyle birlikte gerçekleştirdiğimiz bu etkinlik, yalnızca bir gezi değil, dayanışmayı güçlendiren, moral veren ve birlikte üretmenin önemini ortaya koyan anlamlı bir organizasyon olmuştur" dedi.

Gezinin gerçekleşmesinde gösterdikleri ilgi ve sağladıkları destek dolayısıyla Kuşadası Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı Müdürü Özcan Mersin'e teşekkür eden Özen, ulaşım desteği sağlayan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na da engelli bireylerin sosyal yaşama katılımına sunduğu katkı nedeniyle teşekkür etti.

Özen, kamu kurumlarıyla kurulan iş birliğinin engelli bireylerin sosyal yaşamda daha güçlü şekilde yer almasına önemli katkı sunduğunu belirterek, benzer çalışmaların toplumda farkındalık oluşturmasının yanı sıra erişilebilir ve kapsayıcı bir yaşam anlayışını da güçlendirdiğini ifade etti. - AYDIN

Kaynak: İHA

Menderes Deltası, Kültür Sanat, Bayram Özen, Kuşadası, 3. Sayfa, Aydın, Yaşam, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Görme engelliler Dilek Yarımadası Milli Parkı'nda doğayla buluştu - Son Dakika

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