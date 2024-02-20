Görme Engelli Sanatçı İlker Ertuğrul'un Nokta Kabartma Resimleri - Son Dakika
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Kültür Sanat

Görme Engelli Sanatçı İlker Ertuğrul'un Nokta Kabartma Resimleri

Görme Engelli Sanatçı İlker Ertuğrul\'un Nokta Kabartma Resimleri

Eskişehir'de görme engelli olan İlker Ertuğrul, iğneyle kağıtta oluşturduğu nokta kabartmaları birleştirerek resimler yapıyor. Ertuğrul, Braille alfabesiyle oluşturulmuş kabartma yazılardan ve çevresindeki kişilerin anlatımlarından esinlenerek birçok mekanı resmetti. İlk kişisel sergisinde 100'e yakın eserini sergileyen Ertuğrul, görme engellilerin de resim yapabileceğini insanlara aktarmak istiyor.

20.02.2024 12:38
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Eskişehir'de 10 yaşından bu yana görme engelli olan İlker Ertuğrul, görmediği yerlerin özelliklerini öğrenip iğneyle kağıtta oluşturduğu nokta kabartmaları birleştirerek resimler yapıyor.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünde temizlik personeli olan 44 yaşındaki Ertuğrul, çocukluğunda geçirdiği kaza nedeniyle görme yetisini kaybetti.

Okuma yazma amacıyla 17 yaşında bir atölyede Braille alfabesini öğrenen Ertuğrul, 22 yıldır resim çiziyor.

İçlerinde boşluk bulunan 4 tableti birleştirerek 35 santimetre eninde, 50 santimetre boyunda materyal haline getiren Ertuğrul, içine yerleştirdiği kağıtta iğneyle nokta kabartmalar oluşturuyor. Daha sonra kağıttaki çizgileri birleştiren Ertuğrul, eserlerini kızının yardımıyla renklendiriyor.

İlk eserlerinde görme yetisini kaybetmeden önce hatırladığı yerleri resmeden Ertuğrul, aklında kalan desenleri ve hayvanları çizerek kendisini geliştirdi.

Eserlerinin çoğunu imgeleme gücü ve dokunma duyusunun yardımıyla yapan Ertuğrul, daha önce görmediği Kız Kulesi, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Erzurum Çifte Minareli Medrese gibi birçok mekanı Braille alfabesiyle resmetti. Ertuğrul, görme yetisini yitirmeden önceki son gördüğü manzara olan kuğuları da çizdi.

Resimler için o mekanların Braille alfabesiyle oluşturulmuş kabartma yazılardan, 3 boyutlu yazıcılardan çıkarılmış maketlerinden ve çevresindeki kişilerin anlatımlarından esinlenen görme engelli sanatçı, Eskişehir İl Halk Kütüphanesinde açtığı ilk kişisel sergisinde, 100'e yakın eserini sergileme imkanı buldu.

"İnsanlar resimleri görme engelli birisinin yaptığını öğrendiğinde şaşırıyor"

İlker Ertuğrul, AA muhabirine, kendisini geliştirdikçe resimlerinin çeşitliliğini artırdığını söyledi.

Dokunma ve imgeleme gücüyle yaptığı ilk resmin Kız Kulesi olduğunu belirten 2 çocuk babası Ertuğrul, "Ne yapabiliriz diye düşünürken, hocama Kız Kulesi'ni çizmek istediğimi söyledim. Bana orayı görüp görmediğimi sordu. Görmediğimi söyledim. Hocam bana Kız Kulesi'ni detaylarıyla tarif etti. Minaresini, uzunluğunu, kenarlarını, şeklini, camlarını ve kenarını tarif etti. O anlatırken ben de çizmeye başladım. Önce denizi oluşturdum, kareleri yaptım ve Kız Kulesi'ni ortaya çıkardım." diye konuştu.

Ertuğrul, sergisinde görme engellilerin de resim yapabileceğini insanlara aktarabildiği için mutlu olduğunu dile getirdi.

İlk kişisel sergisinde eserlerini sanatseverlerle buluşturduğu ifade eden Ertuğrul, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İnsanlar resimleri görme engelli birisinin yaptığını öğrendiğinde şaşırıyor. Ben de insanları yaptığım resimlerle şaşırtmak istiyorum. Resim yapmak beni mutlu ediyor. Beni daha verimli hale getirdiğini düşünüyorum. İnsanlar bakıyor. Ben daha çok kişinin bakmasını isterim. Resim konusunda çocuklara ve gençlere örnek olmak isterim. Resim yaparlarsa hayata daha çok motive olabilirler."

Sergide resimleri nasıl çizdiğini uygulamalı gösteren Ertuğrul, resim yapabilmesi için materyallerin dışında sadece bir masaya ihtiyacı olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Eskişehir, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Görme Engelli Sanatçı İlker Ertuğrul'un Nokta Kabartma Resimleri - Son Dakika

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