Görmeyen Gözüyle Tarım Yapıyor

Kayseri'nin Hacılar ilçesinde yaşayan 50 yaşındaki Cafer Günek, bir gözü görmeyen ve "Köroğlu" ismini verdiği atıyla Erciyes Dağı'nın yamacındaki bahçe ve arazileri sürerek geçimini sağlıyor.

Erciyes Dağı'nın yamaçlarında yaşayan çiftçiler, engebeli arazilerinde yaz aylarının gelmesiyle tarımsal faaliyetlere başlıyor.

Tarım arazilerine tek gözü doğuştan görmeyen atı Köroğlu ile giden Günek de 38 yıldır dağ bayır gezerek tohumların toprakla buluşmasını sağlıyor.

İlçede bu işi tek başına sürdüren Günek, küçük yaşlarda başladığı işinde her yıl onlarca dönüm araziyi iş arkadaşı Köroğlu'nun çektiği sabanla ilmek ilmek işliyor.

Atıyla bahçeleri süren Günek, günde 4 bin lira yevmiye alırken, biri veteriner, diğeri ise sağlık memuru olan çocuklarını bu işten elde ettiği gelirle okutmayı başardı.

Çiftçi Cafer Günek, AA muhabirine, ilçede eskiden atlarla sürülen bağ ve bahçelerin makineleşmeyle unutulduğunu söyledi.

İlçede bu işi sadece kendisinin yaptığını anlatan Günek, işin babasından kendisine miras kaldığını belirtti.

Her yıl onlarca dönüm araziyi atıyla sürdüğünü ifade eden Günek, "Köroğlu ile yol arkadaşı olup işleri beraber yapar, ekmeğimizi ve rızkımızı bu işten kazanırız. Bu işler zahmetli ve yorucu. Engebeli, traktörlerin ve diğer ekipmanların çalışmadığı arazilerde biz atla bu işi yaparız. Günlük yevmiyemiz 4 bin lira civarında." diye konuştu.

"Hayvanla işlenen toprak, bereketli ve verimli oluyor"

Yaptığı işle bağ ve bahçelerin daha verimli olduğunu ifade eden Günek, şunları kaydetti:

"Geçmişte ecdatlar öküz çiftinin çok bereketli olduğunu söylerdi. Bunun ana nedeni aslında kullandığımız kara sabanın toprakta fay hattı oluşturmaması. Makineler daha derine dalıp ham toprak çıkarttığı için toprağı bereketsizleştiriyor, verimsizleştiriyor. Hayvanla işlenen toprak, bereketli ve verimli oluyor."

"At gerçekten bir dosttur, arkadaştır"

Günek, atının bir gözünün doğuştan görmediği için ismini "Köroğlu" koyduğunu belirterek, onun yol arkadaşı ve kardeş kadar yakın olduğunu dile getirdi.

Atın insana en yakın hayvan olduğunu kaydeden Günek "At sevgiye çok muhtaçtır. Sevdiğin zaman o da seni sever. Muhabbet edersin, konuşursun, sohbet edersin ve emin ol at insanı çok iyi anlar. İnsanın her şeyine hemhal olur. At gerçekten bir dosttur, arkadaştır." dedi.

Günek, yeni neslin işin yoruculuğundan dolayı atla bahçelere saban koşmadığını, ata mesleğine elinden geldiğince sahip çıktığını vurguladı.

Kış aylarında fabrikalarda çalıştığını ve emekli olduğunu belirten Günek, emekliliğini emektar atıyla geze geze geçirdiğini sözlerine ekledi.