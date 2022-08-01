Potanın Sihirbazları 'Harlem Globetrotters' İstanbul'a geliyor - Son Dakika
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Potanın Sihirbazları 'Harlem Globetrotters' İstanbul'a geliyor

01.08.2022 11:05
Potanın Sihirbazları 'Harlem Globetrotters' İstanbul'a geliyor

Gösteri dünyasının efsanevi basketbol takımı Harlem Globetrotters, iki şov düzenlemek üzere İstanbul'a gelecek.

Gösteri dünyasının efsanevi basketbol takımı Harlem Globetrotters, iki şov düzenlemek üzere İstanbul'a gelecek.

Dünyaca ünlü Harlem Globetrotters, 22 ve 23 Ekim'de İstanbul Ülker Sports Arena'da gösteri düzenleyecek. Etkileyici pasları ve inanılmaz smaçlarıyla izleyenleri büyüleyen Harlem Globetrotters, bu sezon "spread game" yani "oyunu yay" sloganını benimseyerek, attıkları her sayı ve gülümsettikleri her çocukla basketbol sevgisini her yere yaymayı hedefliyor.


- İstanbul
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Kaynak: DHA

basketbol, İstanbul, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Potanın Sihirbazları 'Harlem Globetrotters' İstanbul'a geliyor - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Potanın Sihirbazları 'Harlem Globetrotters' İstanbul'a geliyor - Son Dakika
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