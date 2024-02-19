Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde, Grafik Tasarımcı ve Güzel Sanatlar Öğretmeni Dr. Songül Esin Erol'un seramik, kök boya ve ağaç kökleriyle oluşturduğu, basma figür ve geleneksel motifler kullandığı ilk kişisel sergisi olan "Anadolu", Oda Sanat Galerisi'nde sanatseverlerle buluştu.
Serginin açılış konuşmasını yapan Erol, ilk kişisel sergisini açmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, "Alışık olduğunuz, tanıdığınız tuval üzerine akrilik boyalar görmeyeceksiniz. Biraz daha farklı, biraz daha eklektik çalışmalar var." dedi.
Kilim motiflerinden özellikle 3 motif üzerine yoğunlaştığını aktaran Erol, "Elibelinde, bir kadın figürüdür, doğurganlığı ve üremeyi anlatır. Koçboynuzu, bir erkek figürüdür, kahramanlığı ve gücü anlatır. Bir de yıldız figürümüz var. Bu motif şansı ve bereketi anlatır. Bu motifler kullanılarak kök boya ipler, seramikler, gerçek ağaç kökleri kullanılarak değişik bir çalışma yaptım." ifadesini kullandı.
Koçboynuzu, Elibelinde ve Yıldız motiflerinin ağrılıkla kullanıldığı çeşitli çalışmaların sergilendiği açılışa, çeşitli sanat dalını temsilen birçok ziyaretçi katıldı.
Sanatçının sergisi, 25 Şubat'a kadar her gün 13.00-17.30 saatleri arasında ziyaretçilere açık olacak.???????
Son Dakika › Kültür Sanat › Eskişehir'de Dr. Songül Esin Erol'un sergisi sanatseverlerle buluştu - Son Dakika
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