Grammy ödüllü Bülent Bezdüz, sanatseverlerle buluştu - Son Dakika

Grammy ödüllü opera sanatçısı Bülent Bezdüz, 19. Mersin Uluslararası Müzik Festivali kapsamında sahne aldı.

Çamlıbel Aşıklar Parkı'nda, Astor Piazzolla'nın 100'üncü doğum yılı anısına düzenlenen konserde, Bezdüz'e, keman sanatçısı Sesim Bezdüz, piyano sanatçısı Doğaç Bezdüz, bandoneon sanatçısı Davide Vendramin ve kontrbas sanatçısı Teymur Bayramoğlu eşlik etti.

Konserde, düzenlemelerini Yusuf Yalçın'ın yaptığı, Astor Piazzolla'nın "Michelangelo", "Adios Nonino", "Milonga del Angel", "Oblivion" eserlerinin yanı sıra Carlos Gardel, Eldo di Lazzaro ve Rodolfo Falvo'nun da sevilen eserleri seslendirildi.

Konser sonunda Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, sanatçıları tebrik ederek çiçek verdi.