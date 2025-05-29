Guatemala\'da Türk Mutfağı Tanıtıldı

Orta Amerika ülkesi Guatemala'da, Türk mutfağından lezzetler tanıtıldı.

Türkiye'nin Guatemala Büyükelçiliği ile Guatemala Eğitim ve Verimlilik Teknik Enstitüsü (INTECAP) işbirliğinde "Türk Mutfağının Klasikleri" temalı atölye çalışması düzenlendi.

Türkiye'nin Guatemala Büyükelçisi Beliz Celasin Rende, INTECAP binasında basın mensuplarının da katılımıyla düzenlenen etkinliğin açılış konuşmasında, Türk mutfağının zenginliğine dikkati çekti.

Türk Mutfağı Haftası süresince, INTECAP Gastronomi Bölümü'nde eğitim gören 25 aşçılık öğrencisine Türk mutfağının klasik lezzetlerine ilişkin atölye çalışması organize edildi.

Büyükelçilik aşçısının rehberliğinde öğrenciler üç gruba ayrılarak, klasik Türk mutfağından seçilen tarifleri uygulamalı şekilde hazırlayıp sunumlarını gerçekleştirdi.

Atölye sonunda katılımcılar ve öğrenciler, etkinlikten duydukları memnuniyeti ve tadımını yaptıkları geleneksel Türk lezzetlerine yönelik beğenilerini ifade etti.