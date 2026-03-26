Gül Sunal, Kemal Sunal Anı Odası'nı Ziyaret Etti
Gül Sunal, Kemal Sunal Anı Odası'nı Ziyaret Etti

26.03.2026 14:24
Gül Sunal, eşi Kemal Sunal için hazırlanan anı odasını ziyaret ederek duygu dolu anlar yaşadı.

Gül Sunal, Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültürevi'nde eşi Kemal Sunal için hazırlanan anı odasını ziyaret etti.

Sanat Sokağı'nda bulunan Kültürevi içerisindeki Kemal Sunal Anı Odası'nı ziyaret eden Sunal, usta oyuncu, yapımcı ve senarist eşinin bal mumu heykelini gördü.

Burada konuşan Sunal, anı odasından çok etkilendiğini belirterek, "Çok hoşuma gitti, çok gurur duydum. Çok güzel çalışılmış, çok emek verilmiş, şahane bir oda olmuş. Bu odayı ilk defa görüyorum." ifadesini kullandı.

Tiyatro oyuncusu ve eğitmeni İbrahim Şahin Uyumaz da Altın Kayısı Sanat Topluluğu olarak her yıl 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü kapsamında farklı etkinlikler düzenlediklerini söyledi.

Gül Sunal ile geçmiş yıllarda da görüştüklerini anlatan Uyumaz, "Burası 10 yılı aşkın süredir hizmet veriyor. Daha önce burayı görmemişti Gül Hanım. İçeri girdiğinde duygulandı, gözleri doldu. Bal mumu heykeline baktı, bir süre düşündü." diye konuştu.

Uyumaz, Kemal Sunal'ın ölüm yıl dönümü olan 3 Temmuz'da Altın Kayısı Sanat Ödülleri kapsamında anma gecesi düzenlediklerini hatırlatarak, "Gül Sunal'ın desteğiyle bu etkinliği ilerleyen süreçte festivale dönüştürmeyi planlıyoruz." dedi.

Kaynak: AA

Malatya Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Kültür Sanat, Kemal Sunal, Gül Sunal, Etkinlik, Malatya, Kültür, Sanat, Son Dakika

