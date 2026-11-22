Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Şener Şen Salonun'da 23. Eskişehir Uluslararası Film Festivali (EFF) kapsamında gerçekleştirilen "Oyunculuk ve Seslendirme Atölyesi"nde oyuncu ve seslendirme sanatçısı Gülen Karaman, öğrencilerle bir araya geldi.

Karaman, atölyede oyunculuk ve seslendirme alanındaki mesleki deneyimlerini paylaşarak öğrencilerin sorularını yanıtladı. Meslek hayatının başlangıcına ve öğrencilik yıllarındaki çalışma deneyimlerine değinen Gülen Karaman geçmişten bugüne oyunculuk ve seslendirme sektöründe yaşanan değişimleri anlattı. Karaman o dönemde eğitimini sürdürürken çalışmak zorunda olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Bizim zamanımızda her şey çok farklıydı. Bir kere hayat çok farklıydı. Evet, biz de hayatımızı idame ettirmek için bir şeyler yapmak zorundaydık. Ekonomik durumu çok iyi olan arkadaşlarımız biraz daha rahattı belki ama ben öyle bir aileden gelmiyordum. Dolayısıyla ben çalışarak hem okulumu idare ettirmek zorundaydım."

"Umut her şeyin kapısını aralar"

Öğrencilere mesleki kariyerlerinde karşılaşabilecekleri zorluklar karşısında vazgeçmemeleri yönünde tavsiyelerde bulunan Karaman umutlu olmanın, kendilerini geliştirmeye devam etmenin ve mesleki hedefler doğrultusunda kararlılık göstermenin önemini vurguladı. Karaman, öğrencilere şu önerilerde bulundu:

"Dublaja çok geç, oyunculuktan sonra başladım. İlk sene için tek söyleyebileceğim vazgeçmeyin. Hiç umutsuzluğa kapılmayın. Gerçekten umutsuzluk insanı tamamen bitiren bir şey. Umut da her şeyin kapısını aralayan bir şey. Vazgeçmemek, inat etmek, devam etmek gerek. Bunu mutlaka yapmanız lazım. Bir yerden reddedildiğiniz zaman devam edin. Başka bir yere başvurun. Başvurmaya mutlaka devam edin. Kendinize, mesleğinize ve eğitiminize hiçbir zaman sırtınızı dönmeyin. Seslendirme işimi seviyorum. Tabii herkes gibi ufak tefek başladım ben de. Çok kısa sürede büyük rol konuştum, başrol konuştum. Dolayısıyla hep iyi oyuncuları konuştum. Hep iyi filmleri konuştum. İyi oyuncuları konuştuğum için de konuştuğum her şeyden zevk alarak konuştum. Bazı arkadaşlarım bu işi sadece para için yapıp hiç sevmiyorlar yaptıkları işi ama ben seviyorum bu işi. Bunun için de bırakmıyorum. Bırakmamın doğru olmadığını düşünüyorum."

Atölye, soru-cevap bölümünün ardından Radyo A stüdyolarında gerçekleştirilen uygulamalı seslendirme etkinliğiyle devam etti.