Gülnar Sofrası Etkinliği Gerçekleştirildi

Mersin'in Erdemli ilçesinde "Gülnar Sofrası" etkinliği düzenlendi.

Gülnar Bir Derneğince Talat Göktepe Tabiat Parkı'nda düzenlenen etkinlikte, Osmaniye Belediyesinin mehteran takımı konser verdi.

Silifke Belediyesinin halk oyunları ekibinin gösteri sunduğu etkinlikte, vatandaşlara Gülnar'a özgü keşkek ve yahninin ikram edildi.

Etkinliğe, Erdemli Kaymakamı Aydın Tetikoğlu, Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara, Gülnar Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Denk ve Gülnar Bir Derneği Başkanı Ahmet Uslu da katıldı.