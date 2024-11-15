Gümüşhane-Bayburt Tanıtım Günleri İstanbul\'da

Kültür Sanat

İstanbul'da, 29 Kasım-1 Aralık tarihleri arasında "Gümüşhane- Bayburt Tanıtım Günleri" organize edilecek.

İstanbul Gümüşhaneliler Dernek Başkanı Habip Arslan, düzenlediği basın toplantısında, İstanbul Kağıthane Hasbahçe'de gerçekleştirilecek programa herkesi davet etti.

Gümüşhane ve Bayburt'un tarihi, kültürel değerlerini, yöresel ürünlerini tanıtmak istediklerini belirten Arslan, etkinlikte iki il tarafından toplam 81 stant açılacağını ifade etti.

Arzularkabaköy Belde Belediye Başkanı Çetin Rıza Tanış ise Kağıthane Belediyesi ile kardeş belediye olduklarını anımsatarak, etkinliği çok önemsediklerini kaydetti.