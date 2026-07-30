Gümüşhane’de "29. Uluslararası Kültür Sanat Tanıtım Günleri" başladı - Son Dakika
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Gümüşhane’de "29. Uluslararası Kültür Sanat Tanıtım Günleri" başladı

Gümüşhane’de "29. Uluslararası Kültür Sanat Tanıtım Günleri" başladı
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Gümüşhane’de bu yıl 29’uncusu düzenlenen "Uluslararası Kültür Sanat Tanıtım Günleri" Askeri Bando Takımı eşliğinde gerçekleştirilen kortej yürüyüşüyle başladı.

Gümüşhane'de bu yıl 29'uncusu düzenlenen "Uluslararası Kültür Sanat Tanıtım Günleri" Askeri Bando Takımı eşliğinde gerçekleştirilen kortej yürüyüşüyle başladı.

Gümüşhane Belediyesi'nin ev sahipliğinde, Gümüşhane Valiliği, Yunus Emre Enstitüsü ve ilgili kurumların katkılarıyla düzenlenen organizasyon kapsamında Tarım ve Orman İl Müdürlüğü önünden başlayan kortej yürüyüşü, Askeri Bando Takımı eşliğinde Gümüşhane Belediyesi önünde sona erdi.

Kortejin ardından Atatürk Caddesi üzerindeki etkinlik alanında saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu. Açılışta konuşan Gümüşhane Belediye Başkanı Vedat Soner Başer, festivalin "Ortak Zaman Sahnesi, Kültürlerin Buluşması" temasıyla düzenlendiğini belirterek organizasyonun Gümüşhane'nin kültürel ve turistik değerlerinin tanıtımına katkı sağlayacağını söyledi.

Milliyetçi Hareket Partisi Gümüşhane Milletvekili Musa Küçük ise festivalin son yılların en coşkulu organizasyonlarından biri olduğunu ifade ederek etkinliğin kentin tanıtımına önemli katkılar sunacağını belirtti. Gümüşhane Valisi Cevdet Atay da festivalin hayırlı olmasını dileyerek organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Meksika, Kırgızistan, İran, Özbekistan, Moldova, Bosna Hersek ve Türkiye'nin farklı illerinden gelen halk oyunları ekipleri sahne aldı. Gösteriler vatandaşlardan büyük beğeni topladı.

30 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında devam edecek festival kapsamında konserler, halk oyunları gösterileri, sergiler, çocuk etkinlikleri, doğa gezileri, gastronomi ve sportif organizasyonlar gerçekleştirilecek.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Gümüşhane’de '29. Uluslararası Kültür Sanat Tanıtım Günleri' başladı - Son Dakika

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