Kültür Sanat

Gümüşhane'de Kabaköy Ayasofya Camii, Kur'an kursu öğrencilerini ağırladı.

Gümüşhane İl Müftüsü Hüseyin Gün, AA muhabirlerine, Diyanet İşleri Başkanlığınca yaz döneminde gerçekleştirilen Kur'an kursu eğitimlerinin illerinde de yapıldığını belirtti.

Gün, okulların tatil olmasıyla birlikte Kur'an kursunda öğrencilerini mensup olduklarını dinin temel prensiplerini öğrenmelerinin önemini vurguladı.

Gün, "Kuran-ı Kerim okumasını, namaz kılmayı öğrenmeleri, temel dini bilgileri öğrenmeleri yaz döneminde onlar için bir fırsat. Bu eğitimde velilerin destekleri çok önemli." diye konuştu.

Kabaköy Ayasofya Camii hakkında bilgi veren Gün, kilise olarak kullanılan tarihi yapının daha sonra camiye dönüştürüldüğünü aktardı.

Türkiye'de bulunan 9 Ayasofya Camiinde birisinin Gümüşhane olduğunu kaydeden Gün, tarihi atmosfer öğrencilerin dini eğitim almalarının önemli olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti:

"Öğrencilerin tarihi bir atmosferde din eğitimi almaları, Kur'an-ı Kerim öğrenmeleri son derece önemli. Kendileri de zaten bunu bu şekilde ifade ediyorlar. Dönem dönem temel dini bilgilerimizi bu manevi atmosferde değerlendiriyoruz."