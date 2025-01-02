Gümüşhane'de Kedi Evi Projesi - Son Dakika
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Kültür Sanat

Gümüşhane'de Kedi Evi Projesi

Gümüşhane\'de Kedi Evi Projesi

Zeynep Ana Yurt Müdürlüğü bahçesindeki güvenlik kulübesi, öğrenciler tarafından kedi evine dönüştürüldü.

02.01.2025 16:16
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Gümüşhane'de, Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'ne bağlı Zeynep Ana Yurt Müdürlüğü bahçesinde bulunan atıl durumdaki güvenlik kulübesi kedi evine dönüştürüldü.

Yurt Müdürlüğünce sosyal, kültürel ve sportif alanlar kapsamında "Kedi Evi" projesi hayata geçirildi.

Üniversite öğrencileri atık malzemelerden yaptıkları evleri atıl durumunda bulunan güvenlik kulübesine yerleştirerek, kediler için sıcak bir yuva oluşturdu.

Kedilerin günlük mama ve su ihtiyaçları da öğrencinler tarafından karşılanıyor.

Yurt öğrencilerinden Beyzanur Bozkır, gazetecilere yaptığı açıklamada, kedilere sıcak bir ortam sunabilmek için arkadaşlarıyla birlikte kedi evi tasarladıklarını söyledi.

Evleri keçelerden yaptıklarını anlatan Bozkır, atıl durumdaki kartonları geri dönüşüm amaçlı kullandıklarını ifade etti.

Bozkır, "Kartonları kestik, ölçtük ve birleştirdik. Ortaya çok güzel sonuçlar çıkardık. Kedilerimizin mamalarını yanlarına koyduk. Arkadaşlarımız kedi evlerini merak ediyor, mama veya su bitince ekliyorlar." dedi.

Deniz Bal ise "Sokakta kalmış minik patilerimiz bizler gibi sıcak yuvalara sahip olsunlar istedik. Bunun doğrultusunda keçelerden farklı ebatlarda renkli evler tasarladık." diye konuştu.

Bal, Gümüşhane'de kış mevsimini soğuk geçtiğini vurgulayarak, "Minik patilerimiz soğukta kalmasınlar diye eski güvenlik kulübesinin içini sıcak bir ortama dönüştürdük. Minik kedilerimiz burada yemek yer, ısınır ve barınır. Kedilerden korkan arkadaşlarımız bile bazen buraya gelip kedileri izliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Sümeyye Çimen de kedilerle vakit geçirmenin çok güzel hissettirdiğini ifade ederek, onlara yardımcı olmaktan mutluluk duyduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Gümüşhane'de Kedi Evi Projesi - Son Dakika

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