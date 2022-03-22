Gümüşhane'de soğuk havaya ve kar yağışına rağmen Nevruz kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi

Gümüşhane'de soğuk havaya ve kar yağışına rağmen Nevruz kutlandı

22.03.2022 02:50

Gümüşhane'de soğuk havaya ve kar yağışına rağmen Nevruz kutlandı Gümüşhane'de Nevruz kutlamalarında siyahi öğrenciler horon oynadı Gümüşhane'de doğanın uyanışını ve baharın gelişini müjdeleyen Nevruz, soğuk hava ve yer yer etkisini gösteren kar yağışı altında kutlandı.

Gümüşhane'de soğuk havaya ve kar yağışına rağmen Nevruz kutlandı

Gümüşhane'de Nevruz kutlamalarında siyahi öğrenciler horon oynadı

GÜMÜŞHANE - Gümüşhane'de doğanın uyanışını ve baharın gelişini müjdeleyen Nevruz, soğuk hava ve yer yer etkisini gösteren kar yağışı altında kutlandı. Pandeminin ardından ilk kez kutlanan Nevruz renkli görüntülere sahne olurken, Afrika asıllı siyahi üniversite öğrencileri hem horon oynadı hem de doyasıya eğlendi.

Gümüşhane Üniversitesi'nde Nevruz Bayramı, soğuk hava ve kar yağışına rağmen coşkuyla kutlandı. Gümüşhane Meslek Yüksekokulu amfi alanında düzenlenen Nevruz Bayramı programına, Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek ile eşi Sibel Taşbilek, Cumhuriyet Başsavcısı Veli Ecir, Adalet Komisyonu Başkanı Bayram Ünlü, Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek, İl Emniyet Müdürü Celal Taşci, İl Jandarma Komutanı İsmail Gökcek katıldı. Pandeminin ardından ilk kez kutlanan Nevruz Bayramına Gümüşhane Üniversitesi öğrencileri yoğun katılım gösterdi. Programda ilk olarak halk oyunları ekipleri sahne aldı daha sonra Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek ve Cumhuriyet Başsavcısı Veli Ecir Nevruz ateşini yaktı. Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek ve protokol üyeleri daha sonra örs üzerinde demir dövdü.

Programın devamında Gümüşhane Üniversitesi öğrencileri, çuval yarışı, halat çekme, yumurta taşıma ve yoğurtta para bulma yarışmalarına katıldı. Yarışmaların kazananlarına ödüller verildi.

Doğanın uyanışını ve baharın gelişini müjdeleyen Nevruz Bayramına katılan Afrika asıllı siyahi öğrenciler de müzik ve etkinliklerle doyasıya eğlenirken, horon oynayan Somalili bir öğrencinin görüntüleri ise yüzlerde tebessüm oluşturdu.

YORUMLAR
500
NEVRUZ KUTLAMALARINDA İKRAMLARI YİYEN KÖPEĞE ALKIŞ NEVRUZ KUTLAMALARINDA İKRAMLARI YİYEN KÖPEĞE ALKIŞ Orta ve Doğu Karadeniz'de 470 yerleşim birimiyle ulaşım sağlanamıyor Orta ve Doğu Karadeniz'de 470 yerleşim birimiyle ulaşım sağlanamıyor

Gümüşhane Üniversitesi, Gümüşhane, Afrika, kar, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Gümüşhane'de soğuk havaya ve kar yağışına rağmen Nevruz kutlandı - Son Dakika


Son Dakika
00:55 Başkan Ahmet Nur Çebi ile Şenol Güneş balıkçıda görüntülendi! Beşiktaş'ta yeni dönem başlıyor
00:43 Dünya devleri Eljif Elmas'ın peşinde! Fenerbahçe'nin kasasına 1.5 milyon euro bonus girebilir
00:09 Polislerin şark görev sürelerinin düşürülmesi ile ilgili gelen eleştirilere Bakan Soylu'dan yanıt: Dengesizlik vardı
00:05 2 kişi ekiplerden kaçarken yol kenarına el bombası attı
23:50 Belediye Başkanı Hasan Fehmi Taş, kendisinden iş isteyen şahıs tarafından silahlı saldırıya uğradı
23:32 Rıdvan Dilmen ekranlara geri dönüyor! Türkiye-Portekiz maçını yorumlayacak
23:11 Et ve Süt Kurumu fiyatlara yüzde 48 zam yaptı
22:27 Stefan Kuntz milli takıma çağrılmayan Arda Güler hakkında konuştu: 90 dakika bir kez bile oynamamış bir oyuncu
22:23 Eyüpspor-Adanaspor karşılaşmasına damga vuran anlar! Hakem aynı futbolcuya 3 kart gösterdi
22:15 Biden, siber saldırı uyarısında bulundu! Rusya'ya tepki göstererek: Püskürteceğiz, gerekirse cevap vereceğiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2022 03:01:46. #1.11#
SON DAKİKA: Gümüşhane'de soğuk havaya ve kar yağışına rağmen Nevruz kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement