Gümüşhane'de Türk Mutfağı Haftası'nda Yöresel Lezzetler Tanıtıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Gümüşhane'de Türk Mutfağı Haftası'nda Yöresel Lezzetler Tanıtıldı

27.05.2025 19:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gümüşhane'de düzenlenen Türk Mutfağı Haftası etkinliklerinde kente özgü yöresel yemekler tanıtıldı. Etkinlikte yerel üreticiler desteklenerek gastronomi turizmine dikkat çekildi.

Gümüşhane'de Türk Mutfağı Haftası'nda yöresel lezzetler tanıtıldı

GÜMÜŞHANE - Gümüşhane'de 21-27 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen programda kente özgü yöresel yemekler tanıtıldı, katılımcılara ikram edildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteğiyle her yıl 21-27 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen Türk Mutfağı Haftası Etkinlikleri, bu yıl "Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı" temasıyla gerçekleştirildi. Atatürk Parkı'nda düzenlenen programa Gümüşhane Valisi Aydın Baruş, Gümüşhane Belediye Başkanı Vedat Soner Başer, İl Kültür ve Turizm Müdürü Nihal Sürmeli ile kamu kurumları, ilçe belediyeleri, üniversite ve kadın kooperatifleri yoğun katılım sağladı. Halk oyunları gösterisiyle başlayan etkinlikte ilçe tanıtım stantları ile coğrafi işaretli ürünlerin sergilendiği alanlar ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü.

"Türk kültüründe mutfak evin ayrılmaz bir parçasıdır"

Konuşmasında turizmin gelişmesi için gastronomi alanında daha yoğun çalışmalar yapılması gerekliliğin altını çizen Gümüşhane Valisi Aydın Baruş, "Mutfak medeniyetlerin yaşam kültüründe çok önemli bir unsur. Türk kültüründe de mutfak evin ayrılmaz bir parçası. Bu Türk kültüründe çok hakim bir unsur, bu kültürü yaşatmak ayrıca milli kültürümüzün yaşatmak anlamına geliyor. Turizmi geliştirmek için de gastronomi sunumları, hizmeti çok çok önemli. Eğer buraya gelen yerli yabancı ziyaretçilere kendi kültürünüzü yansıtan modern sunumlarla zenginleştirilmiş yemekler sunabiliyorsanız orada turizm hareketinin size getireceği katma değerden de faydalanabileceksiniz demektir. Bu anlamda da gastronomi yani mutfağı önemli addetmemiz gerekir. Gümüşhane'de yerel mutfak lezzetlerinin üretildiği, gelen ziyaretçilere sunulduğu yerlerin sayısını da arttırmamız gerekir" dedi.

Türk Mutfağı Haftası'nın yerel lezzetler dışında gastronomi turizmi için de çok önemli bir etkinlik olduğunu vurgulayan Gümüşhane İl Kültür ve Turizm Müdürü Nihal Sürmeli ise, "Bu hafta sadece sofralarımızı değil, kimliğimizi ve köklerimizi de hatırlamamıza vesile olur. Küreselleşen dünyada yerel tatların korunması ve yaşatılması her zamankinden daha kritik bir hale gelmiştir. Türk Mutfağı Haftası geçmişle geleceği buluşturan bir köprü kurar, genç nesillere unutulmaya yüz tutmuş tarifleri tanıtır, yerel üretici destekler ve gastronomi turizmi açısından da büyük farkındalık yaratır" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Etkinlikler, Gastronomi, Gümüşhane, Kültür, Turizm, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Gümüşhane'de Türk Mutfağı Haftası'nda Yöresel Lezzetler Tanıtıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nijerya’da çobanlar ile çiftçiler çatıştı: 30 ölü Nijerya'da çobanlar ile çiftçiler çatıştı: 30 ölü
Özel hastanede skandal Yaşlı kadının cenazesi kayboldu Özel hastanede skandal! Yaşlı kadının cenazesi kayboldu
17 yaşında kayıp gencin ormanda cansız bedeni bulundu 17 yaşında kayıp gencin ormanda cansız bedeni bulundu
Fenerbahçe Beko’nun şampiyonluk kutlaması nedeniyle İstanbul’da bazı yollar kapanacak Fenerbahçe Beko'nun şampiyonluk kutlaması nedeniyle İstanbul'da bazı yollar kapanacak
Fatih Terim sezona 3 puanla nokta koydu Fatih Terim sezona 3 puanla nokta koydu
Elazığspor-Vanspor maçında kaos Bayrağı direkten indirip yakmak istediler Elazığspor-Vanspor maçında kaos! Bayrağı direkten indirip yakmak istediler
İtalya’da kısmi yerel seçimlerde zafer merkez solun İtalya'da kısmi yerel seçimlerde zafer merkez solun
İBB Başkanvekili Nuri Aslan, adliyede tehditler savurdu: Yakarım bak ortalığı İBB Başkanvekili Nuri Aslan, adliyede tehditler savurdu: Yakarım bak ortalığı
Emekli polis memuru otobüs durağında kendini başından vurdu Emekli polis memuru otobüs durağında kendini başından vurdu
Kartal’da iki otomobilin karıştığı kazada 5 kişi yaralandı Kartal'da iki otomobilin karıştığı kazada 5 kişi yaralandı
Nijerya’da otobüs kamyona çarptı 19 kişi öldü, 8 kişi yaralandı Nijerya'da otobüs kamyona çarptı! 19 kişi öldü, 8 kişi yaralandı

19:22
Berberde tıraş oluyordu, ağabeyi ensesinden vurarak öldürdü
Berberde tıraş oluyordu, ağabeyi ensesinden vurarak öldürdü
17:09
Ağıla giren kurtlar, 49 küçükbaşı öldürdü
Ağıla giren kurtlar, 49 küçükbaşı öldürdü
09:02
Anayasa Mahkemesi’nin kararı sonrası memur maaşları yeniden hesaplandı
Anayasa Mahkemesi'nin kararı sonrası memur maaşları yeniden hesaplandı
08:59
Beynine pıhtı atan 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Beynine pıhtı atan 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
08:50
Orka Holding’i kahreden haber: İrfan Orakçıoğlu hayatını kaybetti
Orka Holding'i kahreden haber: İrfan Orakçıoğlu hayatını kaybetti
08:39
25 kilo veren Bergüzar Korel’den bikinili poz
25 kilo veren Bergüzar Korel'den bikinili poz
08:33
Osimhen transferini gece yarısı duyurdular
Osimhen transferini gece yarısı duyurdular
08:20
Papara’ya yasa dışı bahis operasyonu 8 şirkete kayyum atandı
Papara'ya yasa dışı bahis operasyonu! 8 şirkete kayyum atandı
08:11
Bahçeli aylar sonra ilk kez konuşma yapacak
Bahçeli aylar sonra ilk kez konuşma yapacak
08:05
İnfaz düzenlemesinin detayları 50 bin kişi tahliye edilecek, işte af gelecek suçlar
İnfaz düzenlemesinin detayları! 50 bin kişi tahliye edilecek, işte af gelecek suçlar
04:38
İstanbul’da eğlence mekanına el bombalı saldırı
İstanbul'da eğlence mekanına el bombalı saldırı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2025 20:53:06. #7.13#
SON DAKİKA: Gümüşhane'de Türk Mutfağı Haftası'nda Yöresel Lezzetler Tanıtıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.