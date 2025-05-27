Gümüşhane'de Türk Mutfağı Haftası'nda yöresel lezzetler tanıtıldı

GÜMÜŞHANE - Gümüşhane'de 21-27 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen programda kente özgü yöresel yemekler tanıtıldı, katılımcılara ikram edildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteğiyle her yıl 21-27 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen Türk Mutfağı Haftası Etkinlikleri, bu yıl "Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı" temasıyla gerçekleştirildi. Atatürk Parkı'nda düzenlenen programa Gümüşhane Valisi Aydın Baruş, Gümüşhane Belediye Başkanı Vedat Soner Başer, İl Kültür ve Turizm Müdürü Nihal Sürmeli ile kamu kurumları, ilçe belediyeleri, üniversite ve kadın kooperatifleri yoğun katılım sağladı. Halk oyunları gösterisiyle başlayan etkinlikte ilçe tanıtım stantları ile coğrafi işaretli ürünlerin sergilendiği alanlar ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü.

"Türk kültüründe mutfak evin ayrılmaz bir parçasıdır"

Konuşmasında turizmin gelişmesi için gastronomi alanında daha yoğun çalışmalar yapılması gerekliliğin altını çizen Gümüşhane Valisi Aydın Baruş, "Mutfak medeniyetlerin yaşam kültüründe çok önemli bir unsur. Türk kültüründe de mutfak evin ayrılmaz bir parçası. Bu Türk kültüründe çok hakim bir unsur, bu kültürü yaşatmak ayrıca milli kültürümüzün yaşatmak anlamına geliyor. Turizmi geliştirmek için de gastronomi sunumları, hizmeti çok çok önemli. Eğer buraya gelen yerli yabancı ziyaretçilere kendi kültürünüzü yansıtan modern sunumlarla zenginleştirilmiş yemekler sunabiliyorsanız orada turizm hareketinin size getireceği katma değerden de faydalanabileceksiniz demektir. Bu anlamda da gastronomi yani mutfağı önemli addetmemiz gerekir. Gümüşhane'de yerel mutfak lezzetlerinin üretildiği, gelen ziyaretçilere sunulduğu yerlerin sayısını da arttırmamız gerekir" dedi.

Türk Mutfağı Haftası'nın yerel lezzetler dışında gastronomi turizmi için de çok önemli bir etkinlik olduğunu vurgulayan Gümüşhane İl Kültür ve Turizm Müdürü Nihal Sürmeli ise, "Bu hafta sadece sofralarımızı değil, kimliğimizi ve köklerimizi de hatırlamamıza vesile olur. Küreselleşen dünyada yerel tatların korunması ve yaşatılması her zamankinden daha kritik bir hale gelmiştir. Türk Mutfağı Haftası geçmişle geleceği buluşturan bir köprü kurar, genç nesillere unutulmaya yüz tutmuş tarifleri tanıtır, yerel üretici destekler ve gastronomi turizmi açısından da büyük farkındalık yaratır" diye konuştu.