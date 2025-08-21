Gümüşhane Festivali Çocuklara Özel Başladı - Son Dakika
Kültür Sanat

Gümüşhane Festivali Çocuklara Özel Başladı

21.08.2025 19:38
28. Gümüşhane Kuşburnu Festivali, çocuk etkinlikleriyle başladı. Festival 24 Ağustos'ta sona erecek.

Gümüşhane'de 28. Geleneksel Uluslararası Gümüşhane Kuşburnu-Pestil- Kültür ve Turizm Festivali, çocuklara özel etkinliklerle başladı.

Program kapsamında protokol üyeleri ve vatandaşların katılımıyla Atatürk Caddesi'nde kortej yürüyüşü yapıldı. 15 Temmuz Zafer Meydanı'nda tamamlanan yürüyüşün ardından çocuklara özel etkinlikler ile festival programı devam etti.

Gümüşhane Belediye Başkanı Vedat Soner Başer, yaptığı açıklamada, 2025'in "Aile Yılı" ilan edilmesi dolayısıyla festivalin temasının "çocuklar" olduğunu söyledi.

Başer, "Festivalimizde önemli bir değişiklik yaptık. Bu şenliği, çocuk şenliği olarak düzenledik. Çünkü biz biliyoruz ki çocuk gülerse aile güler, çocuk gülerse şehirler ve ülkeler güler. Bir söz vardır, 'Çocuktan al haberi.' diye. Biz de mutlu haberleri, ailelerin mutluluğunu, şehirlerin mutluluğunu çocuklardan alacağız. İnşallah çocuk tadında bir festivalimiz olacak." diye konuştu.

Festival, 24 Ağustos Pazar günü sona erecek.

Kaynak: AA

Gümüşhane Festivali Çocuklara Özel Başladı

