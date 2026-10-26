Gümüşhane Üniversitesi ekibi 4 binden fazla belgeyle Harşit cephesini haritalıyor - Son Dakika
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Gümüşhane Üniversitesi ekibi 4 binden fazla belgeyle Harşit cephesini haritalıyor

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Gümüşhane Üniversitesi ekibi 4 binden fazla belgeyle Harşit cephesini haritalıyor
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Gümüşhane Üniversitesi ekibi, Harşit Savunması için 4 binden fazla arşiv belgesi inceliyor ve cephe hattını haritalandırıyor. Tirebolu-Kürtün hattından Artabel Vadisi'ne uzanan bölgede saha araştırmaları sürüyor; kasımda panel, yıl içinde sempozyum planlanıyor.

Gümüşhane Üniversitesi Birinci Dünya Savaşı'nda Doğu Cephesi'nin önemli direniş noktalarından Harşit Savunması'nın tarihi önemini ortaya çıkarmak amacıyla 4 binden fazla arşiv belgesini inceleyerek savaş alanlarında saha araştırmaları yürütüyor.

Gümüşhane Üniversitesi bünyesinde oluşturulan Harşit Zaferi Çalışma Grubu tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, tarihi belgelerin tasnif ve çeviri işlemleri gerçekleştirilirken cephe hattı Coğrafi Bilgi Sistemleri aracılığıyla haritalandırıldı. Tirebolu- Kürtün Kabaktepe hattından Artabel Vadisi'ne ve Erzincan yönüne uzanan bölgede Türk ve Rus birliklerine ait savaş siperlerinin tespit edilmesi için arazi araştırmaları da yapıldı.

Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Oktay Yıldız, Harşit Savunması'nın askeri tarih açısından önemli bir yere sahip olduğunu belirterek bölgedeki direnişin bilimsel yöntemlerle araştırılması ve tarihi mirasın gelecek nesillere aktarılması için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Araştırmalarda özellikle Artabel Vadisi'ndeki çatışma alanlarına ilişkin tespitler üzerinde durulurken, Harşit Savunması'nın tarihi ve toplumsal hafızadaki yerini güçlendirmek amacıyla hazırlanan Gümüşhane Tarihi adlı eserde konuya ayrı bir bölüm ayrıldı.

Çalışmaların akademik boyutunu genişletmek amacıyla kasım ayının ilk haftasında Harşit Zaferi konulu panel düzenlenmesi, yıl içerisinde ise ulusal sempozyum gerçekleştirilmesi planlanıyor. Araştırmalar kapsamında Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Oktay Yıldız'ın katılımıyla yapılan değerlendirme toplantısında, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Reyhan Körpe ile araştırmacı arkeolog Dr. Mübarek İpek de yer aldı.

Toplantıda ortak saha araştırmaları ve proje başvuru süreçleri değerlendirilirken, Harşit Savunması'nın tarihi öneminin bilimsel çalışmalarla ortaya konulması hedefleniyor.

Kaynak: İHA
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