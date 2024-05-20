Gümüşhane Üniversitesi Meslek Yüksekokulu İç Mekan Tasarımı Yıl Sonu Sergisi Açıldı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Gümüşhane Üniversitesi Meslek Yüksekokulu İç Mekan Tasarımı Yıl Sonu Sergisi Açıldı

Gümüşhane Üniversitesi Meslek Yüksekokulu İç Mekan Tasarımı Yıl Sonu Sergisi Açıldı

Gümüşhane Üniversitesi Meslek Yüksekokulu iç mekan tasarım programı öğrencilerinin yıl sonu sergisi, üniversitenin kongre merkezi fuaye alanında açıldı. Öğrencilerin el emeğiyle ortaya çıkardıkları eserler ve Öğretim Görevlisi Fırat Sırma'nın yağlı boya sergisi, katılımcıların beğenisine sunuldu. Sergiye, üniversite yöneticileri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

20.05.2024 17:29
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Gümüşhane Üniversitesi Meslek Yüksekokulu iç mekan tasarım programı yıl sonu sergisi açıldı.

Öğrencilerin dönem boyunca öğrendikleri teorik bilgileri el emeğiyle ortaya çıkardıkları eserler ve etkinliğin danışmanı Öğretim Görevlisi Fırat Sırma'nın yağlı boya sergisi, üniversitesinin kongre merkezi fuaye alanında beğeniye sunuldu.

İç mekan tasarım programı Öğretim Görevlisi Fırat Sırma, AA muhabirine, öğrencilerin aldıkları eğitimleri farklı iç mekan tasarım öğeleriyle tasarladığını söyledi.

Sırma, "Eserlerimizi yıl sonu sergisi olarak sunmaya çalıştık. Öğrenciler kendi imkanlarıyla yaptı. Öğrencilerimle ben de kişisel sergimi açtım." dedi.

Etkinliğe, Gümüşhane Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Günay Çakır, Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Selçuk Alemdağ, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Gümüşhane Üniversitesi Meslek Yüksekokulu İç Mekan Tasarımı Yıl Sonu Sergisi Açıldı - Son Dakika

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