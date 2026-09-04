Gümüşlük Müzik Festivali'nde Macar Somogyi Quartet, Antik Taş Ocağı'nda sahne aldı - Son Dakika
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Gümüşlük Müzik Festivali'nde Macar Somogyi Quartet, Antik Taş Ocağı'nda sahne aldı

Gümüşlük Müzik Festivali\'nde Macar Somogyi Quartet, Antik Taş Ocağı\'nda sahne aldı
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23. Gümüşlük Müzik Festivali'nin "Taşta Klasik" konserlerinde Macar yaylı çalgılar dörtlüsü Somogyi Quartet, Antik Taş Ocağı'nda müzikseverlerle buluştu. Festival, 6 Eylül'deki kapanış konseriyle sona erecek.

23. Gümüşlük Müzik Festivali "Taşta Klasik" konserleri kapsamında, Macar yaylı çalgılar dörtlüsü Somogyi Quartet, Antik Taş Ocağı'nda müzikseverlerle buluştu.

Bosfor Turizm'in ana sponsorluğunda, Kültür ve Turizm Bakanlığının destekleri ve Akfen Holding'in katkılarıyla düzenlenen festivalde sahneye çıkan Somogyi Quartet, Bodrumlu klasik müzikseverlere müzik ziyafeti sundu.

Birinci kemanda Peter Somogyi, ikinci kemanda György Lendvai, viyolada Balazs Toth ve viyolonselde Laszlo Polus'tan oluşan grup, konserde Ferenc Farkas'ın "Old Hungarian Dances" eserinin yanı sıra Joseph Haydn'ın "String Quartet No. 62 in D minor, Op. 76 No. 2 (Fifths)", J. S. Bach'ın Leo Weiner aranjeli "Andante" ve Antonin Dvorak'ın "String Quartet No. 12 in F major, Op. 96 (American)" yapıtlarını icra etti.

Sanatçıların performansı izleyenler tarafından büyük beğeni topladı.

Festival, 6 Eylül'de Gülsin Onay, Erkin Onay, Denis Shapovalov ve Korkmaz Can Sağlam'ın yer alacağı kapanış konseriyle sona erecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Gümüşlük Müzik Festivali'nde Macar Somogyi Quartet, Antik Taş Ocağı'nda sahne aldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gümüşlük Müzik Festivali'nde Macar Somogyi Quartet, Antik Taş Ocağı'nda sahne aldı - Son Dakika
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