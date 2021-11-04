Güney Afrikalı yazar Galgut, Booker Uluslararası Ödülü'ne layık görüldü - Son Dakika

Edebiyat dünyasının en saygın ödüllerinden biri kabul edilen Booker Uluslararası Ödülü'nü, "The Promise" adlı romanıyla Güney Afrikalı yazar Damon Galgut kazandı.

Booker Uluslararası Ödülü'nün 2021 jüri başkanı Maya Jasanoff, İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen törende ödülü Galgut'un kazandığını açıkladı.

Galgut, 50 bin sterlinlik para ödülünün de sahibi oldu.

9 kitabı olan yazar Galgut, "The Promise" adlı romanında, Güney Afrikalı beyaz bir ailenin apartheid döneminden günümüze uzanan 40 yıllık bir düşüş öyküsünü anlatıyor.

Kitabın, Türkçe çevirisinin 2022'de yayınlanması planlanıyor.

Damon Galgut

Damon Galgut, 1963'te Güney Afrika'nın Pretorya kentinde dünyaya geldi.

İlk romanı "A Sinless Season"ı 17 yaşındayken yazan Galgut'un, "Yabancı Bir Odada", "İyi Doktor" ve "Sahtekar" isimli eserleri de Türkçe'ye çevrilmişti.

Galgut, daha önce, 2003 ve 2010'da Booker ödülüne aday gösterilmiş, ancak kazanamamıştı.