Güney Kore'den Türkiye'ye Ahşap Dostluk Heykeli - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Güney Kore'den Türkiye'ye Ahşap Dostluk Heykeli

20.06.2026 12:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'deki festivalde Weongeun Kim, 'Boksör Kardeş' eseriyle Türkiye-Güney Kore dostluğunu simgeledi.

Güney Koreli ahşap heykel sanatçısı Weongeun Kim, Eskişehir'de katıldığı festivalde yaptığı "Boksör Kardeş" adlı eseriyle, Kore Savaşı sırasında başlayan Türkiye-Güney Kore dostluğunu ahşaba yansıttı.

Odunpazarı Belediyesi tarafından bu yıl 9'uncusu düzenlenen Uluslararası Ahşap Heykel Festivali'nde çalışmalarını sürdüren 56 yaşındaki Kim, Odunpazarı Meydanı'nda ziyaretçilere açık olarak şekillendirdiği eserinde, iki ülke arasındaki kardeşlik, dayanışma ve ortak mücadele ruhunu vurguladı.

Yaklaşık 2 metre yüksekliğinde ve 1 metre genişliğinde ıhlamur ağacından tasarladığı heykelin sol boks eldiveninde Türk bayrağına, sağ boks eldiveninde ise Güney Kore bayrağına yer veren sanatçı, iki ülke arasındaki dostluğu simgeledi.

Festival kapsamında çalışmalarını sürdüren Kim, AA muhabirine, daha önce de Eskişehir'de düzenlenen aynı festivale katıldığını ve ikinci kez burada bulunmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Yaklaşık 30 yıldır ahşap heykel sanatıyla ilgilendiğini belirten Kim, Türkiye'nin yanı sıra Çin, Japonya, Tayvan ve İspanya'daki uluslararası festivallerde de eserler ürettiğini ifade etti.

Kim, festivalde üzerinde çalıştığı eserin çıkış noktasının Kore Savaşı olduğunu anlatarak, "Kuzey Kore ile Güney Kore arasında gerçekleşen savaşta çok fazla Türk askeri bize yardım etti. Türkler kısa sürede koruyucu gibi bir görev üstlendi. Ben de bu durumu eserime yansıtmak istedim." değerlendirmesinde bulundu.

Ahşap heykel sanatının emek gerektirdiğini dile getiren Kim, "Elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz ancak kullanılan ağaçlar birbirinden farklı oluyor. Bazıları yumuşak, bazıları ise daha sert." dedi.

Festivalde yer alan bir başka Güney Koreli ahşap heykel sanatçısı 28 yaşındaki Gyuyoung Lee ise ahşap heykelle sanat lisesinde öğrenim gördüğü yıllarda ilgilenmeye başladığını kaydetti.

Ahşabı tercih etme nedeninin ortaya çıkan eserlerin estetik görünümü olduğunu belirten Lee, festivalde Güney Kore kültüründe yangınları ve doğal afetleri önlediğine inanılan "Haetae" adlı mistik bir figür üzerine çalıştığını anlattı.

Lee, Türkiye'ye daha önce bir kez turistik amaçla geldiğini, ilk kez bir sanat etkinliği için bulunduğunu dile getirerek, organizasyon ekibinin desteğinden memnun olduğunu söyledi.

Türk insanını Güney Korelilere benzettiğini ifade eden Lee, "Çok sıcakkanlılar. Buradaki insanları gerçekten çok sevdim. Türkiye'de bulunmaktan çok mutluyum." diye konuştu.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Etkinlikler, Güney Kore, Eskişehir, Türkiye, Kültür, Sanat, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Güney Kore'den Türkiye'ye Ahşap Dostluk Heykeli - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ayağı kırılan futbolcunun ağzındaki yeşil cismin ne olduğu ortaya çıktı Ayağı kırılan futbolcunun ağzındaki yeşil cismin ne olduğu ortaya çıktı
Tahliye olan Yusuf Ziya Gümüşel, Cübbeli Ahmet’in elini öptü Tahliye olan Yusuf Ziya Gümüşel, Cübbeli Ahmet'in elini öptü
Sahte doktorun inşaatta usta, tamirhanede kaportacı olduğu ortaya çıktı Sahte doktorun inşaatta usta, tamirhanede kaportacı olduğu ortaya çıktı
Milli takım kampında ilginç anlar Güvenlik görevlisi yıldız futbolcuyu tanımadı Milli takım kampında ilginç anlar! Güvenlik görevlisi yıldız futbolcuyu tanımadı
Bir ilkokul öğrencisi, Devlet Bahçeli’ye şiir okuyup uludu Bir ilkokul öğrencisi, Devlet Bahçeli'ye şiir okuyup uludu
Gürültü kavgası sokağa taştı Küfürler havada uçuştu Gürültü kavgası sokağa taştı! Küfürler havada uçuştu

13:32
Destek mesajı yağıyor Yenilgiye rağmen alkışlanan biri var
Destek mesajı yağıyor! Yenilgiye rağmen alkışlanan biri var
13:22
Siyaseti hareketlendiren fotoğraf soruldu: Abdullah Gül’e veto, Yavaş’a açık kapı
Siyaseti hareketlendiren fotoğraf soruldu: Abdullah Gül'e veto, Yavaş'a açık kapı
13:02
Dünya Kupası’ndan elendik, bütün Avrupa A Milli Takımımızı konuşuyor Atılan manşetler olay
Dünya Kupası'ndan elendik, bütün Avrupa A Milli Takımımızı konuşuyor! Atılan manşetler olay
12:48
63 yaşındaki babasını öldürdü Nedeni pes dedirtecek cinsten
63 yaşındaki babasını öldürdü! Nedeni pes dedirtecek cinsten
12:22
IBAN mağdurlarına çözümde uzlaşıldı Hapis cezası kalkabilir
IBAN mağdurlarına çözümde uzlaşıldı! Hapis cezası kalkabilir
11:53
Dünya Kupası hayali bitti, faturası ağır oldu FIFA sıralamasında 10 sıra birden düştük
Dünya Kupası hayali bitti, faturası ağır oldu! FIFA sıralamasında 10 sıra birden düştük
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.06.2026 13:46:22. #7.13#
SON DAKİKA: Güney Kore'den Türkiye'ye Ahşap Dostluk Heykeli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.