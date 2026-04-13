Güney Koreli Bobae Lee'nin Türk Düğünü - Son Dakika
Güney Koreli Bobae Lee'nin Türk Düğünü

Güney Koreli Bobae Lee\'nin Türk Düğünü
13.04.2026 11:25
Bobae Lee, tatilde tanıştığı İsmail Asker ile Türkiye'de geleneksel bir düğünle evlendi.

Güney Koreli Bobae Lee, tatil yaptığı Nevşehir'de tanıştığı turist rehberi İsmail Asker ile Mersin'in Silifke ilçesinde dünyaevine girdi.

Tatilini geçirmek için 3 yıl önce Nevşehir'e giden Bobae Lee, gezisi sırasında tanıştığı turist rehberi İsmail Asker ile arkadaşlığını ilerletti.

Evlilik kararı alan 31 yaşındaki çift, haberi aileleri ve yakınlarıyla paylaştı.

Güney Kore'de yaptıkları törenin ardından Asker'in memleketi Silifke ilçesine dönen çift, Türk geleneklerine göre düğün organize etti.

İlçedeki bir düğün salonunda davul ve zurna eşliğinde oynayan Bobae Lee ve İsmail Asker, gönüllerince eğlendi.

Kına yakılan Güney Koreli gelin, bereket ve bolluk getirdiği inancıyla içinde para ve şeker olan toprak testiyi kırdı.

"Düğünümüzü çok ilginç ve eğlenceli buldular"

Damat İsmail Asker, AA muhabirine, rehberlik ettiği turist kafilesindeki Bobae Lee ile arkadaşlıklarını evlilikle taçlandırdıklarını söyledi.

Türkiye'de yaşayacaklarını dile getiren Asker, şöyle konuştu:

"Güney Kore'de onların geleneklerine göre bir düğün yaptık. Hiç bizimkilere benzemiyordu, çok sadeydi ve kısa sürede bitti. Şimdi Türkiye'de düğünümüzü yaptık. Eşimin annesi Sunjin ve babası Jingu Lee ile kardeşleri de buradaki düğüne katıldılar. Düğünümüzü çok ilginç ve eğlenceli buldular, insanların çok samimi ve sıcak olduğunu söylediler."

Bobae Lee de düğününde çok eğlendiğini belirterek, "Hayatımda ilk kez bir Türk düğünü gördüm. O da kendi düğünüm oldu. Çok mutluyum, İsmail ile Türkiye'de evlenmek çok güzel. Biz mutluyuz."

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Güney Koreli Bobae Lee'nin Türk Düğünü - Son Dakika

Gelir vergisinde rekor kırıldı Yüz binlerce kişi ilk kez sistemde Gelir vergisinde rekor kırıldı! Yüz binlerce kişi ilk kez sistemde
AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin’den Netanyahu’ya sert mesaj: Köpekler istedi diye atlar ölmez AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin'den Netanyahu'ya sert mesaj: Köpekler istedi diye atlar ölmez
Hakkında yakalama kararı çıkarılan Cem Adrian’dan ilk açıklama Hakkında yakalama kararı çıkarılan Cem Adrian'dan ilk açıklama
Patronuyla maaş tartışması yaşayan işçi, 1,2 milyon metrekarelik depoyu küle çevirdi Patronuyla maaş tartışması yaşayan işçi, 1,2 milyon metrekarelik depoyu küle çevirdi
Sel yolu kapattı, kalp krizi geçiren kadın hayatını kaybetti Sel yolu kapattı, kalp krizi geçiren kadın hayatını kaybetti
ABD-İran görüşmelerinin çökmesinin ardından Putin resmen devreye girdi ABD-İran görüşmelerinin çökmesinin ardından Putin resmen devreye girdi

11:41
Mezarlıkta geç gelen telefon, genç kadının sonu oldu
Mezarlıkta geç gelen telefon, genç kadının sonu oldu
11:25
40 günlük savaşın maliyeti 11,5 milyar dolara ulaştı
40 günlük savaşın maliyeti 11,5 milyar dolara ulaştı
11:23
Dünya Kupası’ndan ekonomiye 80 milyar dolarlık katkı
Dünya Kupası'ndan ekonomiye 80 milyar dolarlık katkı
11:03
Öcalan’dan Bahçeli’ye övgü: Kürsüden ip attığı dönemi hatırlatıp...
Öcalan'dan Bahçeli'ye övgü: Kürsüden ip attığı dönemi hatırlatıp...
10:56
Arda Turan hayatının maçına çıkıyor
Arda Turan hayatının maçına çıkıyor
10:41
Ne yaptın sen Mehmet Topal Bütün ülke onu konuşuyor
Ne yaptın sen Mehmet Topal! Bütün ülke onu konuşuyor
