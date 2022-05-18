GAZİANTEP - Güneydoğu'nun turizm merkezleri Gaziantep ve Şanlıurfa müzeleriyle ilgi çekiyor (2)

ADSIZ GÜNEBAKAN/EŞBER AYAYDIN - Güneydoğu'nun turizm merkezlerinden Gaziantep ve Şanlıurfa, insanlık tarihine ışık tutan eşsiz eserlerin yer aldığı Zeugma Mozaik Müzesi ve Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi'yle tarih meraklılarının ilgisini çekiyor.

Tarih, doğa, kültür ve gastronomi alanlarında ziyaretçilerine eşsiz bir gezi imkanı sunan Gaziantep ve Şanlıurfa, 12 bin yıl öncesine uzanan UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Göbeklitepe, yakın zamanda gün yüzüne çıkarılan Karahantepe gibi neolitik döneme ait eşsiz ören yerleriyle de tarih tutkunlarını cezbediyor. Bölgede devam eden kazılardan elde edilen eşsiz eserler ise meraklılarının görmesi için müzelerde sergileniyor.

Gaziantep'te yaklaşık 30 bin metrekarelik alanda kurulan Zeugma Mozaik Müzesi'nde "Çingene kızı" mozaiği, "Mars heykeli", Roma dönemine ait çeşmeler ve Fırat Nehri kenarındaki villalarda bulunan mozaikler gibi yüzlerce eser sergileniyor.

"Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü"ne sahip müzede, "Çingene kızı" mozaiğinin ABD'den 52 yıl sonra Türkiye'ye iadesi sağlanan 12 parçası da yer alıyor.

Geç Antik Dönem kiliseleri ile Erken Süryani ve Hristiyan ikonografisine ait örneklerin de yer aldığı müze, sanat tarihçileri ve arkeologlar kadar tarihe ve kültüre meraklı her yaştan ziyaretçiyi ağırlıyor.

Döneminde sanatın ulaştığı zirve noktasının örneklerinin yansıdığı mozaiklerin haricinde, yine Roma Dönemi'ne ait heykeller, sütunlar ve çeşmeleri de müzede görmek mümkün.

Zeugma Mozaik Müzesi'ne 500 binden fazla ziyaretçi bekleniyor

Gaziantep Müze Müdürü Özgür Çomak, AA muhabirine, turizmde müzelerin önemli bir faktör olduğunu belirterek, Zeugma Mozaik Müzesi'ne bu yılın başından beri 110 bin ziyaretçi geldiğini belirterek, "Yıl sonuna kadar ziyaretçi yoğunluğu bekliyoruz ve 500 bin rakamlarını çok rahat geçeceğimize inanıyoruz." diye konuştu.

Gaziantep'in müzeler kenti olduğunu ifade eden Çomak, "Özel müzelerle birlikte 20 müzemiz var. Bu müzeler, Gaziantep'in kültürünü anlatıyor. Müzelerin Gaziantep turizmine çok önemli katkıları oluyor. Zeugma Mozaik Müzesi'nin verdiği katkılar kadar diğer müzelerin katkıları da önemli. Müzeciliğin turizmde çok önemli bir payı var. Turizmdeki en önemli segmentlerden birisi müzelerdir. Çünkü müzeler yaşayan bir kültürdür." dedi.

Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi

Tarihi Balıklıgöl yerleşkesi yakınlarında 35 bini kapalı olmak üzere 60 bin metrekarelik alana sahip Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi'nde sergilenen eserler, kronolojik düzende ait oldukları döneme ilişkin görsel canlandırmalarla ziyaretçilerine adeta "o dönemde yaşıyormuş hissi" uyandırıyor.

Neolitik döneme ışık tutan ve "tarihin sıfır noktası" olarak nitelendirilen Göbeklitepe ile Karahantepe gibi kentin birçok noktasında devam eden kazılarda çıkan eserler, Amazon kadınlarının resmedildiği eşsiz mozaikler ziyaretçiler tarafından dikkatlice inceleniyor.

Yüzlerce insan ve hayvan figürünün işlendiği oyma taşlar, mezarlıklar ve kitabelerin bulunduğu Arkeoloji Müzesi ziyaretçilerine, milattan önce 9 bin 500'lü yıllara tarihlenen ve "dünyanın gerçek boyutta yontulmuş ilk eseri" olarak bilinen 180 santimetre boyundaki "Balıklıgöl heykeli"ni de görme imkanı sunuyor.

Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi Müdürü Celal Uludağ, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2015'te ziyarete açılan müzenin her yıl binlerce yerli ve yabancı misafir ağırladığını belirtti.

Müzede, eserlerin yanı sıra canlandırma ve dijital uygulamalara da sıkça yer verildiğini vurgulayan Uludağ, bu sayede ziyaretçilerin o dönemi daha iyi algılayabildiğini söyledi.

Uludağ, çocuk ziyaretçilerin müzede keyifli vakit geçirme imkanı bulduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Müze içerisinde yaklaşık 10 bin eser sergileniyor. Bu eserler dönem dönem değişebiliyor, kazılardan gelen eserler sergiye çıkarılıyor. Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi'ne Neolitik Çağ anlamında dünyanın en nitelikli müzesi diyebiliriz. Özellikle Göbeklitepe'den çıkan eserlerin tamamı Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi'nde sergileniyor. Bunun yanı sıra şuan kazıları devam eden Karahantepe eserleri, Taş Tepeler kazılarından gelen eserlerin hepsi Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi'nde muhafaza ediliyor ve sergileniyor. Önümüzdeki yıllarda yapılacak kazı çalışmalarıyla beraber müzedeki bu eser zenginliği artacak. Dünyada Neolitik Çağ'ın en önemli müzesi olarak müzemizi adlandırabiliriz."

Müze kompleksi içinde yer alan 5 bin metrekarelik alana sahip Haleplibahçe Mozaik Müzesi'nde savaşçı "Amazon kadınları"na ait dünyadaki ilk mozaik örneğinin yer aldığını aktaran Uludağ, şunları kaydetti:

"Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi'nde ziyaretçi sayıları da oldukça iyi, özellikle pandemi sonrasında nisan ayı sonu itibarıyla yaklaşık 80 bin kişiye ulaştı ziyaretçi sayımız. Önümüzde yeni bir sezon var ve tanıtım anlamında Bakanlığımız tarafından çok önemli projeler yürütülüyor. Özellikle Şanlıurfa özelinde Taş Tepeler, Göbeklitepe, Karahantepe ve Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi'yle ilgili çok önemli tanıtım projeleri yürütülüyor. Bu projelerle beraber ziyaretçilerin alana olan ilgisi artıyor. Gelen ziyaretçiler burada iyi zaman geçirebiliyorlar."