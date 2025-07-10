Güngörmez Mescidi Yeniden Açılıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünce (VGM) restorasyonu tamamlanan İstanbul'daki tarihi Güngörmez Mescidi, yarın yeniden ibadete açılacak.

VGM'den yapılan açıklamaya göre, Fatih ilçesine bağlı Sultanahmet semtinde yer alan ve halk arasında Kanglı (Kağnılı) Mescid olarak da bilinen yapı, kapsamlı bir ihya sürecinin ardından ibadet ve ziyaretlere hazır hale getirildi.

Fatih Sultan Mehmed'in arabacıbaşısı Bayezid Ağa tarafından 1465 yılında inşa ettirilen mescit, Osmanlı mimarisinin özgün örneklerinden biri olarak gösteriliyor. Yapı, İstanbul'daki mevcut cami, tekke ve zaviyeler hakkında bilgi veren Hafız Hüseyin Ayvansarayi'nin "Hadikau'l-Cevami" adlı eserinde de yer alıyor.

İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen rekonstrüksiyon projesiyle, 1913'te Kabasakal'da çıkan yangında büyük oranda zarar gören yapının mescit bölümü, orijinal dokusuna sadık kalınarak yeniden inşa edildi.

İstanbul'un kültürel ve tarihi mirasına önemli katkı sağlayan Güngörmez Mescidi'nin açılış töreni, 11 Temmuz Cuma günü gerçekleştirilecek.