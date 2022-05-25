Gürcistan'da "Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı" etkinliği gerçekleştirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Gürcistan'da "Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı" etkinliği gerçekleştirildi

25.05.2022 23:07
Gürcistan'da "Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı" etkinliği gerçekleştirildi

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te devam eden "Türk Mutfağı Haftası" dolayısıyla düzenlenen "Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı" etkinliklerine Türk ve Gürcü siyasetçiler geniş katılım sağladı.

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te devam eden "Türk Mutfağı Haftası" dolayısıyla düzenlenen "Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı" etkinliklerine Türk ve Gürcü siyasetçiler geniş katılım sağladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülük ettiği "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında Tiflis'te devam eden etkinlik ikinci gününde Türk ve Gürcü üst düzey yetkililerin katılımıyla devam etti.

Yazarlar Evi'ndeki programa, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Demircan, Türkiye-Gürcistan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Halil Etyemez ile dostluk grubu üyesi Türk milletvekillileri, Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan, Gürcistan-Türkiye Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Beka Odişaria ve diğer davetliler katıldı.

Gürcistan Kültür, Spor ve Gençlik Bakan Yardımcısı Kakha Sikharulidze'nin de katıldığı programın açılışında Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı kitabı video sunumla tanıtıldı.

Burada konuşan Yazgan, Türkiye ile Gürcistan'ın yer aldığı coğrafyada yemek kültürüne büyük önem verildiğine dikkati çekerek bölgede yaşayan halklar arasındaki ilişkilerin gelişmesinde de bu kültürün önemli rol oynadığını belirtti.

Türkiye ile Gürcistan arasındaki diplomatik ilişkilerin yeniden tesis edilmesinin 30. yıl dönümünün haftasında bu tür etkinlikte Türk ve Gürcü dostların bir araya gelmesinin ayrıca gurur verici olduğunu ifade eden Yazgan, "Çünkü diplomatik ilişkilerimizin 30. yılında birbirini çok seven iki kültürün sofrada buluşması bence bizi çok iyi anlatacak." dedi.

Odişaria ise böylesi bir etkinliğe katılmaktan büyük memnuniyet duyduğunu, yarın Gürcistan'ın bağımsızlık günün kutlanacağını ve bu kadar önemli bir süreçte Türkiye'den gelen heyeti ağırlamaktan gurur duyduklarını kaydetti.

Ülkesinin genç bir devlet olduğunu belirten Odişaria, Türkiye'nin Gürcistan'a her zaman güçlü destek verdiğini aktararak şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye genç bağımsızlığımızın yanında her zaman yer aldı ve güçlü ekonomisi olan stratejik ortak olarak gerginliklerle dolu bu dünyada toprak bütünlüğü ve bağımsızlığımızı desteklemeye devam etti."

Halil Etyemez ise yarın kutlanacak Gürcistan bağımsızlık günü vesilesi ile Tiflis'te bulunduklarını, 3 gün boyunca burada üst düzey görüşmeler yapacaklarını aktardı.

Emine Erdoğan'ın öncülüğünde kutlanan Türk Mutfağı Haftası'nın, Türkiye'nin diğer ülkelerle ilişkilerinin daha da güçlenmesine önemli katkı sağladığını kaydeden Etyemez sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizim halklarımızın dostluk ve iyi komşuluk ilişkileri mevcut. Gürcistan stratejik ortağımız. Ticaret anlamında da ilişkilerimiz devam etmektedir ve biz bunu daha ileri noktaya götürülmesini arzu ediyoruz. Bugün de burada gördüm ki iki halkın kültürel anlamda da birbirleri ile ortak değerleri paylaşan bir ortam var."

Demircan da Türk-Gürcü ilişkilerin başarılı bir şekilde sürdürülmesine sağladığı imkanlardan dolayı Büyükelçi Yazgan'a teşekkür etti.

Gerek Türk-Gürcü ilişkilerinin 30 yıl öncesinde yeniden tesis edilmesi, gerek yarın kutlanacak Gürcistan bağımsızlık günü vesilesi ile son derece anlamlı bir haftanın içinde birçok değerli davetlinin katılımıyla Türk mutfağının Tiflis'te tanıtılmasının da çok anlamlı olduğunu belirten Demircan "Sayın Büyükelçi burada bir sofra kurdu ama sofrası aynı zamanda bir Halil İbrahim Sofrası oldu." dedi.

Demircan'ın Tiflis temasları

Türkiye'nin onur konuğu olduğu ve açılışı yarın yapılacak Tiflis Uluslararası Kitap Fuarı'na katılmak üzere Tiflis'e gelen Demircan, Gürcistan Kültür, Spor ve Gençlik Bakan Yardımcısı Kakha Sikharulidze ile bir araya gelerek Türk-Gürcü kültürel ilişkilerin daha da güçlendirilmesi konularını değerlendirdi.

Demircan ayrıca Türkiye'nin Gürcistan'daki resmi kurumları ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

YORUMLAR
500
'Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı' paneli düzenlendi 'Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı' paneli düzenlendi Kazakistan'da 'Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı' kitabı tanıtıldı Kazakistan'da 'Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı' kitabı tanıtıldı
Kaynak: AA

Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Gürcistan'da 'Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı' etkinliği gerçekleştirildi - Son Dakika


Son Dakika
22:43 Karar meclisten geçti! Açık cezaevlerindeki hükümlülerin koronavirüs izni uzatıldı
22:04 Kılıçdaroğlu'nun "Kaçacaklar" iddiasına Muharrem İnce'den cevap geldi: Doğru bulmuyorum
22:03 Fenerbahçelileri çıldırtacak iddia! Ezeli rakip Ozan Tufan'a transfer için mesaj gönderdi
21:36 Şarkıcı Melek Mosso'nun Isparta'da vereceği konser iptal edildi!
21:34 22 yaşındaki kaleci Berke Özer, Fenerbahçe'den ayrıldı: Hakkınızı helal edin
20:57 Süper Lig'e çıkma yarışında heyecanlı karşılaşma! İstanbulspor tur kapısını araladı
20:56 Afganistan'da arka arkaya düzenlenen bombalı saldırılarda 14 kişi hayatını kaybetti
20:35 Ünü Avrupa'ya bile yayıldı! Gastronomi dünyasının yükselen değeri İlter Avşar, Ardahan kazını markalaştırdı
20:24 Tarihi başarı! Eski Galatasaraylı Riekerink, İskenderunspor'u TFF 2. Lig'e taşıdı
20:21 Duygulandıran paylaşım! Oğuzhan Özyakup, siyah-beyazlı kulüpten ayrıldığını açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2022 23:11:23. #1.11#
SON DAKİKA: Gürcistan'da "Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı" etkinliği gerçekleştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement