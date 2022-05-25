Gürcistan'da "Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı" etkinliği gerçekleştirildi

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te devam eden "Türk Mutfağı Haftası" dolayısıyla düzenlenen "Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı" etkinliklerine Türk ve Gürcü siyasetçiler geniş katılım sağladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülük ettiği "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında Tiflis'te devam eden etkinlik ikinci gününde Türk ve Gürcü üst düzey yetkililerin katılımıyla devam etti.

Yazarlar Evi'ndeki programa, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Demircan, Türkiye-Gürcistan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Halil Etyemez ile dostluk grubu üyesi Türk milletvekillileri, Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan, Gürcistan-Türkiye Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Beka Odişaria ve diğer davetliler katıldı.

Gürcistan Kültür, Spor ve Gençlik Bakan Yardımcısı Kakha Sikharulidze'nin de katıldığı programın açılışında Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı kitabı video sunumla tanıtıldı.

Burada konuşan Yazgan, Türkiye ile Gürcistan'ın yer aldığı coğrafyada yemek kültürüne büyük önem verildiğine dikkati çekerek bölgede yaşayan halklar arasındaki ilişkilerin gelişmesinde de bu kültürün önemli rol oynadığını belirtti.

Türkiye ile Gürcistan arasındaki diplomatik ilişkilerin yeniden tesis edilmesinin 30. yıl dönümünün haftasında bu tür etkinlikte Türk ve Gürcü dostların bir araya gelmesinin ayrıca gurur verici olduğunu ifade eden Yazgan, "Çünkü diplomatik ilişkilerimizin 30. yılında birbirini çok seven iki kültürün sofrada buluşması bence bizi çok iyi anlatacak." dedi.

Odişaria ise böylesi bir etkinliğe katılmaktan büyük memnuniyet duyduğunu, yarın Gürcistan'ın bağımsızlık günün kutlanacağını ve bu kadar önemli bir süreçte Türkiye'den gelen heyeti ağırlamaktan gurur duyduklarını kaydetti.

Ülkesinin genç bir devlet olduğunu belirten Odişaria, Türkiye'nin Gürcistan'a her zaman güçlü destek verdiğini aktararak şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye genç bağımsızlığımızın yanında her zaman yer aldı ve güçlü ekonomisi olan stratejik ortak olarak gerginliklerle dolu bu dünyada toprak bütünlüğü ve bağımsızlığımızı desteklemeye devam etti."

Halil Etyemez ise yarın kutlanacak Gürcistan bağımsızlık günü vesilesi ile Tiflis'te bulunduklarını, 3 gün boyunca burada üst düzey görüşmeler yapacaklarını aktardı.

Emine Erdoğan'ın öncülüğünde kutlanan Türk Mutfağı Haftası'nın, Türkiye'nin diğer ülkelerle ilişkilerinin daha da güçlenmesine önemli katkı sağladığını kaydeden Etyemez sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizim halklarımızın dostluk ve iyi komşuluk ilişkileri mevcut. Gürcistan stratejik ortağımız. Ticaret anlamında da ilişkilerimiz devam etmektedir ve biz bunu daha ileri noktaya götürülmesini arzu ediyoruz. Bugün de burada gördüm ki iki halkın kültürel anlamda da birbirleri ile ortak değerleri paylaşan bir ortam var."

Demircan da Türk-Gürcü ilişkilerin başarılı bir şekilde sürdürülmesine sağladığı imkanlardan dolayı Büyükelçi Yazgan'a teşekkür etti.

Gerek Türk-Gürcü ilişkilerinin 30 yıl öncesinde yeniden tesis edilmesi, gerek yarın kutlanacak Gürcistan bağımsızlık günü vesilesi ile son derece anlamlı bir haftanın içinde birçok değerli davetlinin katılımıyla Türk mutfağının Tiflis'te tanıtılmasının da çok anlamlı olduğunu belirten Demircan "Sayın Büyükelçi burada bir sofra kurdu ama sofrası aynı zamanda bir Halil İbrahim Sofrası oldu." dedi.

Demircan'ın Tiflis temasları

Türkiye'nin onur konuğu olduğu ve açılışı yarın yapılacak Tiflis Uluslararası Kitap Fuarı'na katılmak üzere Tiflis'e gelen Demircan, Gürcistan Kültür, Spor ve Gençlik Bakan Yardımcısı Kakha Sikharulidze ile bir araya gelerek Türk-Gürcü kültürel ilişkilerin daha da güçlendirilmesi konularını değerlendirdi.

Demircan ayrıca Türkiye'nin Gürcistan'daki resmi kurumları ziyaret ederek incelemelerde bulundu.