Gürün Ulu Camii'nin Restorasyonu İçin Geri Sayım Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Gürün Ulu Camii'nin Restorasyonu İçin Geri Sayım Başladı

Geniş Video İzle

6 Şubat 2023'teki depremler sonrası kapatılan 6 asırlık Gürün Ulu Camii, restorasyon çalışmaları için onay bekliyor. İbadete açılması için gerekli adımlar atılıyor.

09.01.2025 14:59  Güncelleme: 15:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Asrın felaketinde hasar gören 6 asırlık cami, ibadete açılacağı günü bekliyor

SİVAS - 6 Şubat 2023'te meydana gelen iki büyük depremlerden etkilenen Gürün Ulu Camii hasar görmüş, o tarihten itibaren ibadete kapatılmıştı. Yaklaşık 2 yıldır kapalı olan Tarihi Ulu Camii'nin onarılarak tekrar ibadete açılmasını bekliyor.

Sivas'ın Gürün ilçesinde bulunan ve 15'inci yüzyılda yapıldığı düşünülen tarihi Ulu Camii, 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde hasar gördü. Son olarak 1922 tarihinde onarılarak ibadete açılan cami, yaşanan iki büyük deprem sonrası minare ve kubbe kısmı zarar gördü. Yaklaşık 2 yıldır ibadete kapalı olan caminin restorasyonu için ilgili kurumlarca proje hazırlandı. Kurul onayı bekleyen 6 asırlık camide kısa süre içerisinde restorasyon çalışmalarının başlanması bekleniyor.

"Gürün Ulu Camii'nin ibadete kapalı olması vicdanımızı sızlatıyor"

Caminin restore edileceğini ifade eden Gürün Belediye Başkanı Nami Çiftçi, "6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde Gürün Ulu Cami'miz de hasar aldı. O günden bu güne kadar da ibadete kapalı. Deprem sonrasında camimizin hasar almasından dolayı çeşitli kurumlarla istişare ettik. 6 Şubat'ın üzerinden nerdeyse 2 yıl geçti. O günden bu zamana kadar da Gürün Ulu Camii'nin ibadete kapalı olması her Müslüman gibi benim de vicdanımı sızlatıyor. Kurul kararından sonra da restorasyon projesi onayladığı zaman da üzerimize düşen görevimizi yapacağız. 25 Ocak'taki kurulda da Gürün Ulu Camii ile ilgili restorasyon projemiz onaylanarak aslına uygun restorasyonuna başlanacaktır" dedi.

"Ulu Cami'mizi en kısa sürede ibadete açmak istiyoruz"

Gürün Ulu Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Erkan Bozkuş ise, "Restorasyon için gerekli kurumlara müracaatlar yapıldı, bizler de derneğimizi kurarak faaliyetlerimize başladık. Şu anda projelendirme ile ilgi gerekli çalışmalar yapılıyor. Daha sonrasında hasar tespit maliyetleri hesaplandığı zaman da bizde derneğimiz olarak gerekli yardımları toplayıp Ulu Cami'mizi en kısa sürede ibadete açmak istiyoruz" dedi.

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Deprem, Kültür, Yaşam, Gürün, Cami, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Gürün Ulu Camii'nin Restorasyonu İçin Geri Sayım Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

01:31 ABD’de yangınların bilançosu artıyor: Can kaybı sayısı tespit edilemedi ABD'de yangınların bilançosu artıyor: Can kaybı sayısı tespit edilemedi
23:38 Ünlü iş insanının villasında milyon dolarlık soyguna imza atan hırsızlar tutuklandı Ünlü iş insanının villasında milyon dolarlık soyguna imza atan hırsızlar tutuklandı
22:27 Üç lider çatı parti için anlaştı: Süreç yarın başlıyor Üç lider çatı parti için anlaştı: Süreç yarın başlıyor
22:01 Yangında evini kaybeden ünlüler Los Angeles yönetimine isyan etti: İklim krizi değil cahil aptal Yangında evini kaybeden ünlüler Los Angeles yönetimine isyan etti: İklim krizi değil cahil aptal
21:44 Yerine kayyum atanan Ahmet Türk’ün görevine iade edilmesi gündemde Yerine kayyum atanan Ahmet Türk'ün görevine iade edilmesi gündemde
09:17 Memurların yemek bedelleri beli oldu Memurların yemek bedelleri beli oldu
09:08 Dünya futbol efsanesi de Fatih Terim ile çalışacak Dünya futbol efsanesi de Fatih Terim ile çalışacak
08:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile görüşecek Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile görüşecek
08:54 Bunu da gördük Kirasını alamayan ev sahibi kiracısını soydu Bunu da gördük! Kirasını alamayan ev sahibi kiracısını soydu
08:47 TSK teyakkuzda: Suriye’ye harekat artık an meselesi TSK teyakkuzda: Suriye'ye harekat artık an meselesi
08:46 Meksika lideri Sheinbaum, Trump’la dalga geçti Meksika lideri Sheinbaum, Trump'la dalga geçti
08:42 Ne diyeceğini bilemedi Ali Koç’u terleten soru Ne diyeceğini bilemedi! Ali Koç'u terleten soru
08:04 Gelecek, Saadet ve DEVA partileri “Yeni Yol“ ismi altında birleşiyor Gelecek, Saadet ve DEVA partileri "Yeni Yol" ismi altında birleşiyor
07:53 Japonya’da iniş yapan yolcu uçağının lastiği patladı Japonya'da iniş yapan yolcu uçağının lastiği patladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2025 06:22:55. #1.11#
SON DAKİKA: Gürün Ulu Camii'nin Restorasyonu İçin Geri Sayım Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.