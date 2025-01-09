Gürün Ulu Camii'nin Restorasyonu İçin Geri Sayım Başladı

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Asrın felaketinde hasar gören 6 asırlık cami, ibadete açılacağı günü bekliyor

SİVAS - 6 Şubat 2023'te meydana gelen iki büyük depremlerden etkilenen Gürün Ulu Camii hasar görmüş, o tarihten itibaren ibadete kapatılmıştı. Yaklaşık 2 yıldır kapalı olan Tarihi Ulu Camii'nin onarılarak tekrar ibadete açılmasını bekliyor.

Sivas'ın Gürün ilçesinde bulunan ve 15'inci yüzyılda yapıldığı düşünülen tarihi Ulu Camii, 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde hasar gördü. Son olarak 1922 tarihinde onarılarak ibadete açılan cami, yaşanan iki büyük deprem sonrası minare ve kubbe kısmı zarar gördü. Yaklaşık 2 yıldır ibadete kapalı olan caminin restorasyonu için ilgili kurumlarca proje hazırlandı. Kurul onayı bekleyen 6 asırlık camide kısa süre içerisinde restorasyon çalışmalarının başlanması bekleniyor.

"Gürün Ulu Camii'nin ibadete kapalı olması vicdanımızı sızlatıyor"

Caminin restore edileceğini ifade eden Gürün Belediye Başkanı Nami Çiftçi, "6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde Gürün Ulu Cami'miz de hasar aldı. O günden bu güne kadar da ibadete kapalı. Deprem sonrasında camimizin hasar almasından dolayı çeşitli kurumlarla istişare ettik. 6 Şubat'ın üzerinden nerdeyse 2 yıl geçti. O günden bu zamana kadar da Gürün Ulu Camii'nin ibadete kapalı olması her Müslüman gibi benim de vicdanımı sızlatıyor. Kurul kararından sonra da restorasyon projesi onayladığı zaman da üzerimize düşen görevimizi yapacağız. 25 Ocak'taki kurulda da Gürün Ulu Camii ile ilgili restorasyon projemiz onaylanarak aslına uygun restorasyonuna başlanacaktır" dedi.

"Ulu Cami'mizi en kısa sürede ibadete açmak istiyoruz"

Gürün Ulu Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Erkan Bozkuş ise, "Restorasyon için gerekli kurumlara müracaatlar yapıldı, bizler de derneğimizi kurarak faaliyetlerimize başladık. Şu anda projelendirme ile ilgi gerekli çalışmalar yapılıyor. Daha sonrasında hasar tespit maliyetleri hesaplandığı zaman da bizde derneğimiz olarak gerekli yardımları toplayıp Ulu Cami'mizi en kısa sürede ibadete açmak istiyoruz" dedi.