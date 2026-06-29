Güze Gül Müzesi: Isparta'nın Turizm Cenneti - Son Dakika
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Güze Gül Müzesi: Isparta'nın Turizm Cenneti

29.06.2026 12:59
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Güneykent'teki Güze Gül Müzesi, gül turizminin önemli merkezi haline geldi.

Isparta'nın Gönen ilçesine bağlı Güneykent beldesinde bulunan "Güze" isimli gül müzesi, bölgeyi ziyaret edenlerin uğrak noktaları arasında yer alıyor.

Adını, "güzel" ve "müze" kelimelerinin birleşiminden alan müze, gül yetiştiriciliği ve gül yağı üretimine ilişkin tarihi obje, belge ve ekipmanların yanı sıra geleneksel Isparta yaşam kültürünü yansıtan bölümleriyle çok sayıda yerli ve yabancı turisti ağırlıyor.

Düzenlenen etkinliklerle gül bahçelerini ve gül yağı fabrikalarını gezen ziyaretçilerin uğradığı müze farklı bir deneyim sunuyor.

Müzenin kurucusu ve Güneykent Belediyesi eski Başkanı Fahrettin Gözgün, gazetecilere, beldenin yalnızca gül üretimiyle değil, turizmiyle de öne çıkmasını hedeflediklerini söyledi.

Belediyeye ait kullanılmayan eski bir yapının restorasyonu sırasında tarihi ateş tuğlalarının ortaya çıktığını belirten Gözgün, "O an buranın gül müzesi olması gerektiğine karar verdik. Çevremizdekiler 'hayal kuruyor' dediler ama biz vazgeçmedik. Gül temalı tasarımlar yaptık, mekanı yeniden düzenledik ve Türkiye'nin ilk gül müzesini kurduk. Küçük ve butik bir müze oldu ama ortaya çok güzel bir eser çıktı." dedi.

Güneykent'in son yıllarda gül turizminin önemli merkezlerinden biri haline geldiğini vurgulayan Gözgün, normal dönemlerde beldeye günlük 500 ila 600 araç ve otobüsün giriş yaptığını, bunun yaklaşık 1000 ila 1200 ziyaretçiye karşılık geldiğini dile getirdi.

Misafirlerin gül bahçelerini gezdiğini, gülhanelerde kahvaltı yaptığını, tarihi fabrikayı ve Güze Müzesi'ni ziyaret ettiğini anlatan Gözgün, gül hasadı döneminde ise ziyaretçi sayısının arttığını kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Güze Gül Müzesi: Isparta'nın Turizm Cenneti - Son Dakika

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