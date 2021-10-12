30 yıldır hat sanatı ile uğraşan hattat: "Hat Allah'ın kelamını yazmaktır" - Son Dakika

30 yıldır hat sanatı ile uğraşan hattat: "Hat Allah'ın kelamını yazmaktır"

DİYARBAKIR - Hattın estetik ve ölçü üzerine yapılan bir sanat olduğunu ve 30 yıldır bu sanatla uğraştığını söyleyen Diyarbakırlı hattat Mehmet Han Akan, hattın Allah'ın kelamını yazmak olduğuna işaret etti.

Hattatlığın herkese nasip olmadığını belirten Akan, bu işi ortaokuldayken değerli bir hocasının teşvikiyle öğrendiğini söyledi. Akan, "Hattatlık bazen herkese nasip olmuyor. Ben ortaokuldayken çok değerli bir hocamın teşvikiyle onun ismini yazmıştım. O da bana ilerde iyi bir hattat olabileceğimin sinyalini vermişti, ben de o gün bu gün hat sanatı üzerine çalışıyorum. Önce icazetimi aldım. Hem hat ve hem de kaligrafi üzerine çalışıyorum. Artık öğrenci yetiştirmeye çalışıyorum. Hat Allah'ın kelamını yazmaktır. Allah kelamını yazarken o manevi his ve duyguyla hareket edersiniz. Onun en zarafetli şeklini ortaya çıkarmaya çalışırsınız. Estetik ve ölçü üzerine yapılan bir sanattır ama bir de Allah kelamı olduğunu unutmadan yaparsanız daha başarılı olursunuz. Hattın verdiği bir meditasyon hali vardır, yani hat bir meditasyon sanatıdır ve siz onu yaptığınız zaman sıkıntıdan kederden uzaklaşırsınız. O rölantide yaşarsınız" dedi.

Amacının Allah'ın kelamını yazarak güzel eserler ortaya çıkarmak olduğunu belirten Akan, bu hat eserlerinin yaşaması için öğrenciler yetiştirmek istediğini ve anne babaların çocuklarını bu tür sanatlara yönlendirmesinin onlara fayda sağlayacağını dile getirdi.

Hattat Mehmet Han Akan, şimdiye kadar yaptığı eserleri Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine ait Sümerpark Ortak Yaşam alanında sergiliyor.

(BK-AKK-NSO-Y)