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Antik kentte Bizans dönemine ait 3 insan iskeleti bulundu - Son Dakika

Antik kentte Bizans dönemine ait 3 insan iskeleti bulundu

04.10.2021 15:27

Antik kentte Bizans dönemine ait 3 insan iskeleti bulundu Tokat Sebastopolis Antik Kenti'nde yapılan kazı çalışmalarında Bizans dönemine ait 3 insan iskeleti bulundu.

Antik kentte Bizans dönemine ait 3 insan iskeleti bulundu

TOKAT - Tokat Sebastopolis Antik Kenti'nde yapılan kazı çalışmalarında Bizans dönemine ait 3 insan iskeleti bulundu.

Gelen ekip bölgede kazı çalışması yürütüyor. Yaklaşık iki haftadır devam eden kazı çalışmalarında antik kentin kilise kısmında Bizans dönemine ait 3 insan iskeleti bulundu. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Akın Temür, kilisenin güney apsis bölümünde 3 adet iskelet bulunduğunu belirterek, "Bu iskeletler yıllar sonra üzerine yapılan yapılar nedeni ile tahrip olmuş. Bir çocuk, kadın ve erkeğe ait olduğunu düşünüyoruz. Önceki yıllarda çıkarılmış birkaç sandık mezarımız var. Bu iskeletler Bizans döneminin. Ama yapıdan daha sonraki dönemdeki gömü olduğunu düşünüyoruz. Yapı terk edildikten sonra apsis bölümünün kutsal olmasından dolayı gömülerin bu şekilde devam ettiğini biliyoruz" dedi.

Antik kentin büyük bir kısmı şehrin altında keşfedilmeyi bekliyor

Sebastapolis'in Karadeniz'in en büyük Roma kentlerinden birisi olduğunu belirten Temür, "Kilisenin doğu cephesinde kesit düzeltme çalışmaları ve zemin seviyesi tespit etmek amacıyla çalışmalarımız devam ediyor. Yaklaşık 25 öğrenci ve işçimizle bu çalışmaları yürütüyoruz. Kazı çalışmaları İl Özel İdaresi tarafından destekleniyor. Aynı zamanda Sulusaray Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığı da kazımıza destek oluyor. Bu seneki kazı çalışmalarımız 28 gün sürecek. Sonraki süreçte daha iyi kaynaklar bulmamız halinde hamamda kazı çalışması yapılacak. Kentin büyük bir kısmı Sulusaray altında kaldığı için kamulaştırma yapılması gerekiyor. 6 ay 1 yıllık çalışma yürütüldüğü zaman kentin büyük bir kısmı açığa çıkmış olacak" diye konuştu.

Antik kentte Bizans dönemine ait 3 insan iskeleti bulundu
Antik kentte Bizans dönemine ait 3 insan iskeleti bulundu
Antik kentte Bizans dönemine ait 3 insan iskeleti bulundu
Antik kentte Bizans dönemine ait 3 insan iskeleti bulundu

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Edebiyat, Bizans, Tokat, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Antik kentte Bizans dönemine ait 3 insan iskeleti bulundu - Son Dakika


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